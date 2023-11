OnePlus détaille les caméras arrière du OnePlus 12, et elles sont assez familières

Bien sûr, les chiffres ne sont pas tout ce qui compte. Mais étant donné que la configuration de la caméra du OnePlus 12 est très analogue à celle du OnePlus Open , ce n’est pas si mal. La principale différence se situe au niveau du capteur principal Lytia, bien que la différence entre le LYT-808 et le LYT-T808 ne soit pas immédiatement claire. Quoi qu’il en soit, le OnePlus Open place la barre très haut pour les caméras sur les appareils OnePlus, et il place également le Open sur le radar d’un photophone de haut niveau malgré le fait qu’il soit pliable.

OnePlus a précédemment confirmé la présence d’un capteur LYT-808 de 48 mégapixels pour le OnePlus 12 . Ce capteur LYT-808 est le jumeau du LYT-T808 de 48 mégapixels que l’on trouve sur le OnePlus Open, et nous avons déjà vu la caméra du Open en action. Nous savions également que le OnePlus 12 disposerait d’ une caméra à zoom périscopique de 64 mégapixels avec un capteur de 1/2 pouce, une ouverture f/2.6 et un OIS, produisant des images à zoom optique 3x .

Le OnePlus 12 a été au cœur de l’actualité cette semaine, principalement à l’approche de son lancement en Chine le 5 décembre. Avant cela, OnePlus a commencé à confirmer plusieurs spécifications de l’appareil et à nous donner un aperçu officiel du smartphone à travers trois couleurs. Nous connaissions déjà la caméra principale du OnePlus 12, et maintenant, la société a révélé davantage de détails sur les caméras secondaires.