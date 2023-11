Bungie confirme que l’extension The Final Shape de Destiny 2 est retardée jusqu’en juin 2024

Bungie a officiellement confirmé lundi que Destiny 2 : The Final Shape est retardé jusqu’au 4 juin 2024. Avant cette date, le jeu de tir bénéficiera d’un nouvel événement de deux mois baptisé Into the Light.

La nouvelle du report de The Final Shape ne devrait pas être une surprise. Ce mois-ci, le développeur Bungie a été frappé par une vague de licenciements qui aurait entraîné la suppression d’une centaine d’employés sur fond de baisse du nombre de joueurs de Destiny 2 après la sortie mal accueillie de Lightfall. Bungie aurait licencié environ 8 % de ses employés. Aujourd’hui, le créateur de Halo prend son temps pour rectifier le tir avec The Final Shape après les critiques négatives et les sentiments des joueurs à l’égard de l’extension Lightfall.

The Final Shape est une extension ambitieuse censée conclure la saga des ténèbres et de la lumière de Destiny. Bungie n’a pour l’instant montré que très peu d’informations sur cette extension, se contentant de dire que les joueurs de Destiny 2 entreront dans « le Voyageur », une entité mystérieuse de l’univers de Destiny qui reste immobile dans le ciel et constitue une source de lumière pour les joueurs de Destiny. The Final Shape comprendra le Cœur pâle, la première destination linéaire de Destiny.

« The Final Shape est le point culminant des dix premières années de l’histoire de Destiny et, pour tous les Gardiens, d’innombrables heures passées ensemble », a écrit l’équipe de développement dans un article de blog.

« Nous voulons honorer ce voyage, c’est pourquoi nous prenons le temps nécessaire pour offrir une vision encore plus grande et plus audacieuse, qui, nous l’espérons, restera dans les mémoires et sera chérie pendant des années. »

La Saison du souhait débute

Le développeur a présenté les grandes lignes du déploiement du contenu du jeu avant la sortie du DLC le 6 juin. L’équipe a précisé que la saison du souhait, qui sera lancée mardi, durera jusqu’à la sortie de The Final Shape. « Alors que la majorité du contenu et de la narration de la saison du souhait se déroulera de fin novembre à février comme prévu initialement, l’équipe ajoute du nouveau contenu disponible pour tous les joueurs jusqu’au lancement de The Final Shape », a écrit l’équipe. En avril, Bungie lancera une nouvelle mise à jour de contenu appelée Into the Light qui « préparera les joueurs au voyage de leur Gardien dans le Voyageur ».

Bungie prévoit maintenant de partager un nouveau gameplay de l’extension The Final Shape en avril.