Spotify Premium est gratuit pendant trois mois dès maintenant

Jusqu’au 31 décembre, les nouveaux abonnés qui s’inscrivent à Spotify Premium bénéficient de trois mois gratuits. Les anciens abonnés peuvent obtenir deux mois de Spotify Premium gratuitement, mais seulement après avoir payé 10,99 euros pour leur premier mois.

Si vous êtes vraiment intéressé par Spotify Premium, c’est une très bonne affaire. Vous obtiendrez trois mois de Spotify gratuitement (une offre de 33 euros), ce qui vous donne beaucoup de temps pour explorer la musique, les podcasts et les meilleures ventes de livres audio. À l’issue des trois mois, vous pouvez annuler votre abonnement ou le renouveler automatiquement au prix de 10,99 euros par mois.

Du 27 novembre au 31 décembre, les utilisateurs éligibles de Spotify Gratuit et les nouveaux auditeurs de Spotify qui s’inscrivent à notre plan Premium Individuel bénéficieront de trois mois gratuits. Et pour ceux qui n’ont pas souscrit au plan Premium Individuel et qui ont annulé leur abonnement avant le 27 octobre, Spotify propose trois mois de plan Premium Individuel pour seulement 10,99 euros, soit moins de 4 euros par mois.

Les anciens abonnés ne bénéficient que de deux mois de service gratuit, et ce après avoir payé un mois. Mais cela reste une bonne affaire, surtout si vous profitez de la nouvelle bibliothèque de livres audio de Spotify (un mois de Spotify Premium est moins cher que l’achat d’un livre audio). Cette offre peut également être intéressante si vous avez changé de service, comme Apple Music : mettez votre abonnement en pause, rejoignez Spotify pendant trois mois et revenez au service de votre choix à la fin de la promotion.

Un bonus agréable

Cette offre promotionnelle est également remarquable pour la manière étrange dont elle a été annoncée. Au lieu de publier un communiqué de presse classique, Spotify a révélé son offre de trois mois dans les premiers paragraphes d’une interview de Sebastien Andrade, une personnalité de TikTok. L’interview a été publiée dans For the Record, une lettre d’information détenue et gérée par Spotify.

Pour bénéficier de cette offre, vous devez souscrire à un plan Premium Spotify Individuel avant le 31 décembre — les plans Famille et Étudiant ne sont pas éligibles. Les nouveaux abonnés bénéficient des trois premiers mois de service gratuitement. Les anciens abonnés qui ont annulé leur abonnement à Spotify Premium avant le 27 octobre peuvent bénéficier de deux mois de service Premium gratuits, mais seulement après avoir payé 10,99 euros pour le premier mois.