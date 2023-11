Google est la destination privilégiée des anciens employés d’Apple

Lorsque les employés d’Apple s’aventurent au-delà, Google émerge comme la destination privilégiée, éclipsant des alternatives telles qu’Amazon et Meta. Les destinations préférées des employés d’Apple sont Google, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel et Oracle.

La recherche a porté sur Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel et Uber. L’objectif était d’identifier les employés actuels de ces entreprises et leurs affiliations professionnelles antérieures.