Google affirme que les bosses sur l’écran du Pixel 8 Pro n’affectent pas la durabilité

Les smartphones Pixel 8 sont dotés d’un nouvel écran. Dans certaines conditions d’éclairage, lorsque l’écran est éteint et non utilisé, les utilisateurs peuvent observer des empreintes de composants internes qui ressemblent à de petites bosses. Il est important de noter qu’il n’y a pas d’impact sur les performances ou la durabilité des Pixel 8.

Certains propriétaires de Pixel 8 Pro ont remarqué des bosses circulaires sur leurs écrans, probablement causées par une pression sur la face inférieure souple de la dalle OLED de 6,7 pouces, ont rapporté certains utilisateurs sur la communauté d’assistance de Google. Les bosses sont systématiquement visibles sur le bord supérieur, près de la caméra frontale, et le long des bords gauche et droit.