YouTube affirme ne pas ralentir Firefox, mais seulement les bloqueurs de publicité

La semaine dernière, Google a détaillé une modification importante de Chrome qui met à mal uBlock Origin, l’une des extensions de blocage des publicités les plus populaires. Les développeurs indépendants sont engagés dans une course aux armements avec les grandes entreprises qui veulent afficher des publicités depuis qu’il y a des publicités sur l’internet — et aujourd’hui, Google semble sérieusement vouloir faire marche arrière.

Le problème a d’abord été signalé comme concernant les utilisateurs de Firefox, mais des utilisateurs en ligne ont déclaré qu’ils voyaient le délai dans Chrome et Edge également. Les utilisateurs de Reddit et de Hacker News qui ont examiné le code qui semble être à l’origine du délai ont déclaré que rien n’indiquait que YouTube vérifiait le type de navigateur utilisé.

Des utilisateurs de Reddit et de Hacker News se plaignent que YouTube semble avoir inséré un délai intentionnel de 5 secondes avant que les pages vidéo ne se chargent dans Firefox de Mozilla et, occasionnellement, dans d’autres navigateurs.