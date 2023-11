Vous pouvez poser des questions sur les vidéos YouTube à Google Bard

Parallèlement, YouTube teste une fonctionnalité qui permet aux abonnés de « poser » des questions sur les vidéos. Cette expérience, exclusive aux abonnés de YouTube Premium, introduit un chatbot qui peut fournir des résumés de vidéos, recommander des contenus connexes et offrir des informations supplémentaires tirées de la vidéo et du Web.

Google explique qu’il introduit cette fonctionnalité parce que « vous souhaitez un engagement plus profond avec les vidéos YouTube » et que vous voulez « une conversation plus riche avec Bard à ce sujet ».

Dans une mise à jour du journal des modifications de Bard, Google a brièvement décrit la nouvelle capacité de Bard à analyser les vidéos YouTube et a inclus un exemple de ce qui est possible :