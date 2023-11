OnePlus dévoile la plateforme de création musicale « AI Music Studio »

Le concours est ouvert à tous jusqu’au 17 décembre 2023, et il est possible d’y participer autant de fois que l’on veut.

Le « AI Music Studio » marque un tournant important dans l’expression créative, en fusionnant la technologie et l’art. Il reflète la volonté de OnePlus de permettre aux utilisateurs de dépasser les limites et de redéfinir l’innovation artistique.

Axé sur l’engagement communautaire, le OnePlus AI Music Studio permet aux utilisateurs de partager leurs créations sur les plateformes de réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent télécharger et présenter leur musique, avec la possibilité d’être reconnus par un vote de la communauté et de potentielles fonctionnalités de OnePlus.

OnePlus a lancé le « AI Music Studio », un nouvel espace d’expression créative . Cette plateforme utilise une technologie d’IA avancée, permettant aux utilisateurs de composer et d’explorer leurs talents musicaux dans différents genres tels que le rap, le hip-hop et l’EDM.

Alors que la société chinoise OnePlus se prépare à la sortie de son prochain flagship, le OnePlus 12 , elle donne à ses utilisateurs de quoi s’amuser. Vous avez probablement déjà remarqué comment l’IA se fraye un chemin dans presque tous les aspects de notre présence en ligne et numérique, avec des géants de la technologie comme Google incorporant l’IA dans ses services ou Meta introduisant son assistant IA dans Messenger, Instagram et WhatsApp. Aujourd’hui, OnePlus s’inscrit également dans cette tendance avec un nouveau studio de musique.