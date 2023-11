Une fuite de l’iPhone 16 Pro révèle une nouvelle batterie avec une coque en métal

L’iPhone 16 Pro d’Apple, qui n’a évidemment pas encore été annoncé, a déjà fait l’objet de nombreuses fuites. Les rumeurs tournent à nouveau à plein régime et nous avons maintenant des détails passionnants sur la batterie de l’iPhone 16 Pro. Récemment, nous avons également entendu Ming-Chi Kuo parler d’un téléobjectif amélioré pour le prochain iPhone. Cette nouvelle fuite a été partagée par l’utilisateur X (anciennement Twitter) KosutamiSan.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL

— Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023