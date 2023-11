Microsoft Teams : nouvelles fonctionnalités pour les discussions, les réunions vidéo et la VR

Lors de son événement Ignite, Microsoft a annoncé une série de nouveautés pour la plateforme de communication Teams — et a confirmé certaines fonctionnalités futures déjà présentées. La plus grande rupture par rapport au système actuel est l’intégration de l’environnement de réalité virtuelle (VR). Microsoft l’appelle « espaces immersifs ». L’interface utilisateur utilisée jusqu’à présent pour les vidéoconférences, dans laquelle les tuiles représentant les différents utilisateurs étaient disposées dans un environnement 2D, doit ici être déplacée dans un monde 3D avec différents avatars.

En janvier, Microsoft Mesh sera intégré à Teams pour permettre aux collègues de se réunir dans un espace virtuel, sans casque de réalité virtuelle. Il s’agit d’un changement important par rapport à la vision initiale de Microsoft pour Mesh — une plateforme entière construite au-dessus d’Azure que Microsoft espérait voir exploitée par les développeurs — mais beaucoup de choses ont changé dans les ambitions de Microsoft en matière de réalité virtuelle/augmentée au cours des dernières années.

Les avatars doivent pouvoir être facilement personnalisés afin de refléter l’apparence, le style ou l’humeur d’une personne pour la journée. Les rencontres se déroulent alors dans différents environnements 3D prédéfinis, qui sont plus que de simples arrière-plans sympathiques. Une petite pièce peut accueillir des réunions normales, tandis que des interactions de groupe sont possibles dans des lieux plus grands. Si plusieurs équipes se réunissent dans différents coins, plusieurs conversations peuvent avoir lieu en parallèle et les utilisateurs peuvent passer à tout moment à l’un des autres groupes avec leur avatar.

Comme mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire de porter un casque de réalité virtuelle pour vivre cette expérience Teams, mais elle est évidemment beaucoup plus immersive si vous le faites. Microsoft a intégré une version 2D à Teams, mais les utilisateurs 2D apparaissent essentiellement comme une fenêtre de webcam dans un environnement 3D, regardant les autres s’amuser avec des avatars 3D. C’est un peu comme si vous étiez le seul télétravailleur dans une réunion prépandémique, sans jamais vraiment avoir l’impression d’en faire partie parce que vous n’étiez pas dans la salle de conférence.

Microsoft utilise également l’audio spatial et les zones audio, de sorte que plusieurs personnes peuvent avoir des conversations simultanées dans le même espace sans se parler les unes aux autres. C’est idéal pour les conversations en petits groupes qui sont souvent gênantes sur Teams, Zoom ou d’autres logiciels de réunion.

De meilleures vidéoconférences

Outre la grande fonctionnalité VR, Microsoft ajoute bientôt à Teams deux nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA qui amélioreront votre voix et votre webcam. Les réunions vidéo utiliseront notamment une fonction de réduction du bruit assistée par l’IA, qui non seulement filtre les bruits ambiants indésirables, mais peut aussi isoler la voix d’un interlocuteur particulier et la rendre plus compréhensible. « Avec l’isolation vocale, Teams reconnaît votre voix et supprime les autres bruits pour s’assurer que vous êtes le seul à être entendu lors d’appels et de réunions non programmés », explique Microsoft dans un article de blog.

Une nouvelle fonctionnalité « Décorez votre arrière-plan » arrivera dans Teams Premium début 2024 et utilise des effets d’IA générative pour nettoyer et remplacer l’encombrement de l’arrière-plan lors d’un appel vidéo. Dans ce cas, les arrière-plans ne sont pas simplement affichés par un effet d’écran vert, mais des effets d’arrière-plan génératifs sont créés. Les utilisateurs peuvent ainsi générer un arrière-plan qui valorise leur espace réel en éliminant le désordre ou en ajoutant des plantes sur un mur.

Alors que Microsoft Teams propose depuis longtemps une variété d’arrière-plans virtuels, cette fonction de décoration fonctionnera dans une pièce du monde réel, un peu comme les filtres de réalité augmentée que l’on trouve sur Snapchat. Elle peut même ajouter des plantes, des lumières et des objets de saison à l’arrière-plan derrière vous. Nous devrons voir comment cela fonctionne dans la réalité, mais si cela fonctionne aussi bien que le GIF ci-dessous, cela pourrait être une bonne option pour cacher votre arrière-plan désordonné et éviter les arrière-plans virtuels qui ont l’air faux.

Les discussions reçoivent de nouvelles fonctionnalités

Mais des nouveautés seront également introduites dans les discussions. Les utilisateurs peuvent déjà s’attendre à ces fonctions d’ici janvier au plus tard :