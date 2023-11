L’iPhone SE 4 serait basé sur une coque d’iPhone 14 modifiée

Actuellement, Apple ne propose pas beaucoup de smartphones d’entrée de gamme ou de petite taille. L’iPhone SE est la grande exception, mais il ne sort pas tous les ans et les fans d’Apple attendent donc son successeur avec impatience. L’iPhone SE 3 a été lancé l’année dernière et, à l’exception de la puce A15 Bionic, il n’a pas vraiment offert de changements notables. Mais cela pourrait changer avec son successeur, qui devrait apporter des modifications importantes — du moins par rapport au standard de la série de modèles SE.

Cela fait longtemps qu’Apple fait l’objet de rumeurs concernant le lancement de l’iPhone SE 4 de nouvelle génération, soit l’année prochaine, soit en 2025. Nous avons vu des tonnes de rumeurs liées au prochain iPhone « abordable » et nous avons maintenant des informations sur son design possible. Voici ce à quoi il faut s’attendre.

Le dernier rapport de MacRumors révèle que l’iPhone SE 4 reprendra le design de l’iPhone 14, qui avait déjà fait l’objet de rumeurs. Si c’est le cas, la gamme iPhone SE fera ses adieux à l’ancien design de l’iPhone 8 et au Touch ID.

L’iPhone SE 4 pourrait être doté de deux caméras arrière placées en diagonale, d’une encoche et de bords plats. Il pourrait s’agir d’une version modifiée de l’iPhone 14. Bien qu’Apple ait quelque peu éliminé l’encoche en intégrant la Dynamic Island sur tous les modèles d’iPhone 15, il semble que l’encoche sera conservée avec le nouvel iPhone SE.

Pour rappel, il avait été évoqué un design proche de l’iPhone XR pour l’iPhone SE 4 mais peut-être qu’Apple souhaite opter pour un look plus moderne afin d’inciter plus de personnes à acheter l’iPhone le moins cher. Il est également suggéré que l’iPhone SE 4 pourrait être doté du bouton d’action, introduit avec les modèles iPhone 15 Pro. Ce bouton remplace le curseur d’alerte et permet d’effectuer diverses tâches puisqu’il est remappable. Il pourrait également inclure le port USB Type-C (vu sur la gamme iPhone 15), car Apple l’ajoutera désormais à tous les futurs iPhone.

Des rumeurs pour le moment

Si l’on ne sait pas grand-chose de la partie matérielle, l’iPhone SE 4 pourrait bénéficier de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur et pourrait être doté d’un écran OLED. La caméra et la batterie pourraient également être améliorés.

Les informations susmentionnées n’étant que des rumeurs, il est préférable de les prendre avec des pincettes et d’attendre que de plus amples détails nous parviennent.