Les fuites du Samsung Galaxy Fit 3 pourraient révéler un rival surprise du Fitbit Charge 6

Lorsque l’on parle de wearables ou que l’on envisage un achat dans cette catégorie spécifique de l’industrie technologique, la plupart des gens pensent instinctivement aux smartwatches et à peu d’autres choses. Mais si vous êtes à court d’argent ou si vous privilégiez l’autonomie de la batterie au style et aux fonctionnalités, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux meilleurs trackers d’activité disponibles aujourd’hui.

Vous pouvez également attendre que cette liste s’enrichisse d’une nouvelle option, vraisemblablement haut de gamme, proposée par Samsung dans un avenir relativement proche. Nous ne nous attendons pas à ce que le Galaxy Fit 3 rivalise avec l’Apple Watch Series 9 ou la Galaxy Watch 6 de Samsung en termes de puissance de traitement ou de capacités globales.

Sur la base des images de haute qualité du produit divulguées par WindowsReport plus tôt dans la semaine, on peut légitimement penser que le nouveau tracker d’activité, alias Galaxy Fit 3, de Samsung améliorera considérablement le panneau AMOLED de 1,1 pouce du Galaxy Fit 2 lancé en 2020, en augmentant considérablement la surface de l’écran et en augmentant presque certainement la modeste résolution de 294 x 126 pixels également. L’écran vu dans la fuite est plus large au point de dépasser du bracelet. Il ressemble à une version plus trapue du Fitbit Charge 6.

L’espace supplémentaire est apparemment utilisé à bon escient puisqu’il peut contenir une horloge numérique, les données, l’autonomie de la batterie et ce qui semble être un capteur de fréquence cardiaque à côté d’un podomètre. Sur le côté se trouve un seul bouton, sans doute pour revenir à l’écran d’accueil.

La taille de l’écran n’est que l’un des domaines dans lesquels Samsung doit considérablement améliorer son action pour que cela se produise, car le Galaxy Fit 2 est livré sans connectivité GPS autonome et un certain nombre de capteurs de santé plus sophistiqués sur le marché aujourd’hui. Au dos de l’appareil, on peut voir un ensemble de trois capteurs qui pourraient être utilisés pour mesurer la fréquence cardiaque ou la température de la peau d’une personne.

Un lancement avec la série Galaxy S24 ?

Il y a aussi la question du prix, qui était l’un des principaux arguments de vente du Fit 2, mais toute spéculation à ce sujet semble inutile en l’absence de tant de pièces du puzzle à l’heure actuelle.

Étant donné la date de la fuite d’aujourd’hui, il semble relativement sûr de prédire que le Galaxy Fit 3 pourrait voir le jour aux côtés de la famille d’appareils haut de gamme Galaxy S24 au début de l’année prochaine, mais il est évidemment prématuré de dire quoi que ce soit de plus que cela.