La prochaine bande-annonce de Grand Theft Auto aura lieu début décembre

Rockstar Games a confirmé que la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto, alias GTA 6, sera diffusée au début du mois de décembre, conformément à ce qui avait été annoncé plus tôt dans la semaine. Cette annonce a été faite par Sam Houser, président de Rockstar Games.

Nous n’avons toujours pas d’affiche ni de nom pour le jeu, et la société mentionne toujours qu’il s’agit du prochain Grand Theft Auto. La date exacte n’a pas été annoncée, mais le jeu sera probablement dévoilé lors des Game Awards, le 7 décembre.

Décembre 2023 marque le 25e anniversaire de Rockstar Games, et Grand Theft Auto V a fêté son 10e anniversaire en septembre. Il s’agit du deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 185 millions d’exemplaires expédiés, et en 2023, l’un des produits de divertissement les plus rentables de tous les temps, avec environ 8 milliards de dollars de recettes mondiales.

« L’équipe de Rockstar Games est déterminée à établir une fois de plus des références créatives pour la série, notre industrie et l’ensemble du divertissement, tout comme le label l’a fait avec chacune de ses sorties de premier plan », a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar, à propos du développement du jeu en août 2022.

Dans l’annonce officielle, Rockstar Games a déclaré :