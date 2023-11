Une fuite de la feuille de route d’Apple montre le passage OLED pour les iPad, les MacBook et les iMac

Les nouveaux produits OLED d’Apple ont fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers temps, et vous pouvez ajouter à cela une nouvelle fuite de la feuille de route de ces appareils — qui inclurait un iMac géant et un iPad Pro pliable de grande taille.

Wccftech a repéré que Revegnus a posté la feuille de route sur X (anciennement Twitter), et il est évident qu’il faut la prendre avec beaucoup de précautions — on ne nous dit pas d’où vient la fuite, pour commencer. Comme vous pouvez le constater, le seul appareil Apple qui devrait être équipé d’un écran OLED en 2024 est l’iPad Pro (modèles 11 et 13 pouces), qui arrivera dans un an environ.

Suivront, en théorie, les modèles MacBook Pro (14 et 16 pouces) avec OLED, qui apparaîtront au début de 2026, puis un iPad Pro pliable de 20 pouces à la mi-2026. Ensuite, au début de l’année 2027, Apple commercialisera des modèles MacBook Air avec un écran OLED (13 pouces, 15 pouces), et enfin, des iMac avec OLED sont prévus pour la fin de l’année 2027 (21 pouces, 27 pouces, 32 pouces).

L’iMac géant équipé d’une dalle OLED sera un modèle de 42 pouces qui fera ses débuts plus tard en 2028.

Avec une feuille de route qui s’étend jusqu’à 5 ans, nous sommes loin de la chronologie des futurs produits d’Apple. Même si cette fuite est authentique, et nous n’en sommes absolument pas sûrs, alors qu’il pourrait s’agir des plans d’Apple à l’heure actuelle, la façon dont les lancements se dérouleront pourrait s’avérer très différente.

Lorsque l’on parle d’une demi-décennie de planification, beaucoup de choses peuvent changer, et les produits peuvent se transformer en quelque chose d’autre ou être complètement abandonnés.

Réalité ou fiction ?

En bref, cette fuite doit être traitée avec beaucoup de prudence, même si elle nous donne quelques indications intéressantes sur la façon dont le déploiement de l’OLED d’Apple pourrait progresser, en particulier si nous la comparons aux rumeurs récentes.

Certes, l’iPad Pro équipé d’OLED en 2024 fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, et les modèles OLED de l’iPad Air et de l’iPad mini ont également été mentionnés, mais ne figurent pas sur cette nouvelle feuille de route. En ce qui concerne le MacBook Pro avec un écran OLED, les précédentes rumeurs faisaient état d’un lancement en 2026, ce qui correspond à cette nouvelle fuite.

Quant aux iMac, y compris l’énorme modèle OLED de 42 pouces, est-ce probable ? Ou encore l’iPad Pro pliable de 20 pouces ? Les deux semblent être des spéculations bien plus folles.