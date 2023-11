Tim Cook confirme qu’Apple travaille sur l’IA générative

by

Jeudi, Apple a tenu une conférence téléphonique sur les résultats financiers de l’entreprise pour le quatrième trimestre 2023. Au cours de cet appel, Harsh Kumar, analyste de recherche senior chez Piper Sandler, a interrogé le PDG d’Apple, Tim Cook, sur les « efforts » du géant technologique en matière d’intelligence artificielle générative.

En répondant à cette question, Tim a révélé de nombreux détails intéressants, notamment la manière dont Apple utilise déjà l’IA dans ses produits, l’approche de l’entreprise vis-à-vis de la technologie et, plus important encore, il a confirmé qu’Apple travaillait sur l’IA générative.

Selon Tim, Apple considère l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) comme des « technologies fondamentales », qui font « partie intégrante de pratiquement tous les produits » de la société. Il a rappelé que certaines fonctionnalités du système d’exploitation iOS 17 récemment publié utilisent déjà l’IA et l’apprentissage automatique, telles que Personal Voice et Live Voicemail.

Selon lui, Apple n’indique pas que ces fonctionnalités sont alimentées par l’IA et la ML. Au lieu de cela, elle commercialise ces fonctionnalités « en fonction des avantages qu’elles présentent pour le consommateur ».

En ce qui concerne l’IA générative, Tim a confirmé qu’Apple travaillait sur cette technologie et y investissait massivement. En outre, il a déclaré que le géant de la technologie allait « agir de manière responsable », suggérant que l’IA générative, si elle est utilisée de manière irresponsable et/ou non contrôlée, pourrait faire beaucoup de mal. Selon Tim, l’IA générative sera présente dans les prochains produits du géant technologique. Il s’est toutefois abstenu de révéler plus de détails à ce sujet.

De gros investissements

En termes d’IA générative, nous avons — évidemment, nous avons du travail en cours. Je ne vais pas entrer dans les détails, car, comme vous le savez, nous ne faisons pas cela. Mais vous pouvez parier que nous investissons, nous investissons beaucoup, nous allons le faire de manière responsable et cela — vous verrez des avancées de produits au fil du temps où ces — ces technologies sont au cœur de ces produits

Si l’on en croit cette déclaration, Apple travaille sur l’IA générative, contrairement à ce que les gens pensaient. Cependant, l’entreprise adopte une approche différente de la technologie en se concentrant sur l’utilisation de l’IA générative pour apporter de nouvelles fonctionnalités utiles aux gens de diverses manières au lieu de l’implémenter directement dans l’assistant vocal comme tout le monde. Cela dit, il est possible que l’IA générative soit intégrée à Siri dans un proche avenir.