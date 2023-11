Le Vivo X100 Pro apparaît dans des photos officielles avant son lancement

À une semaine du grand événement de vivo, au cours duquel la société devrait dévoiler la série vivo X100, le meilleur appareil des deux modèles qui seront dévoilés la semaine prochaine vient de faire son apparition dans les photos officielles.

On entend parler du vivo X100 depuis que la société chinoise a confirmé qu’elle annoncerait son nouveau produit phare le 13 novembre. Cependant, de précédentes rumeurs affirmaient que le modèle X100 Pro ne serait pas commercialisé avant le début de l’année prochaine, ce qui ne semble pas être le cas.

Plus tôt dans la journée, vivo a publié une série de photos officielles du vivo X100 Pro, l’un des modèles phares qui sera présenté la semaine prochaine. En outre, un teaser vidéo montrant certaines des caractéristiques techniques les plus importantes a été posté sur le site de microblogging chinois Weibo.

Grâce à tous les documents marketing révélés aujourd’hui, la plupart des rapports précédents sur les caractéristiques techniques du vivo X100 ont été confirmés. Pour commencer, le vivo X100 et le X100 Pro seront tous deux équipés du chipset Dimensity 9300 de MediaTek.

De plus, le X100 Pro sera doté d’une triple caméra tout aussi puissante, comprenant un capteur principal de 1 pouce, un module périscopique de 64 mégapixels et des lentilles Vario-Apo-Sonnar.

Un prix très attractif en Chine

Les options de couleur confirmées constituent un autre élément d’information : Star Trail Blue, Sunset Orange, White Moonlight et Chenye Black. Plus important encore, le prix du vivo X100 12 Go de RAM et 256 Go de stockage de base a été publié sur le site Web de vivo et il est plutôt intéressant : 3 999 CNY (515 euros).

Malheureusement, les modèles phares de vivo sont susceptibles d’être exclusivement disponibles en Chine, alors ne vous faites pas trop d’illusions si vous envisagez d’en acquérir un (à moins que vous n’habitiez en Chine continentale).