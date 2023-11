Le stylet S Pen pourrait trouver sa place sur le Galaxy Z Fold 6

Bien que le Galaxy Z Fold 5 prenne en charge le populaire stylet S Pen de Samsung, il n’y a pas de logement pour le S Pen sur le châssis de l’appareil pliable. Et le stylet S Pen est un achat supplémentaire facultatif pour ceux qui achètent le smartphone pliable de type livre. Mais cela pourrait changer, car un brevet américain accordé à Samsung Electronics par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) indique que Samsung a conçu un moyen pour les propriétaires d’un futur modèle Galaxy Z Fold de stocker le stylet numérique sur l’appareil afin qu’il soit toujours là lorsqu’ils en ont besoin.

Le brevet s’intitule « Electronic device using electronic pen and method thereof » et porte le numéro US 11 803 268. Une illustration du brevet publiée sur « X » par @xleaks7 montre comment le stylo S Pen peut être rangé au dos ou sur le côté d’un futur téléphone Galaxy S Fold. Non, il ne s’agit pas d’un silo comme celui du Galaxy S23 Ultra, mais d’une fente dans laquelle le S Pen pourrait s’insérer. Le S Pen est un accessoire optionnel pour les acheteurs du Galaxy Z Fold 5 qui peuvent le ranger dans un étui spécial pour stylet qui dispose d’un emplacement où le S Pen peut être logé jusqu’à ce qu’il soit nécessaire.

En laissant de la place sur le côté du smartphone ou à l’arrière, Samsung pourrait proposer le Galaxy Z Fold 6 avec le stylet S Pen dans sa boîte et donner aux utilisateurs un endroit pour le ranger sur l’appareil sans le rendre plus épais. Samsung s’attend à vendre plus de 10 millions de téléphones pliables l’année prochaine et cherche à augmenter le nombre de téléphones plus chers qu’elle expédiera l’année prochaine. Le prix de vente moyen (ASP) de Samsung pour ses smartphones est de 295 dollars, contre 988 dollars pour Apple. Tout ce qui peut être fait pour générer une plus grande demande pour le Galaxy Z Fold 6 aidera l’entreprise à atteindre son objectif.

Le fait que Samsung ait reçu un brevet pour le stockage du stylo S Pen sur le téléphone pour le Galaxy Z Fold 6 ne signifie pas que le changement de design aura lieu l’année prochaine, ou pas du tout. De nombreuses entreprises déposent régulièrement des demandes de brevet pour certaines idées, même si elles ne prévoient pas de les utiliser dans un avenir proche.

Les illustrations de la documentation du brevet montrent également un stylo S Pen avec des boutons supplémentaires. L’un d’entre eux servirait à interagir avec le téléphone lorsque la pointe du stylo plane au-dessus de l’écran interne du téléphone. Un autre bouton permettrait de changer rapidement la couleur des lignes « dessinées » par le S Pen sur l’écran sans avoir à ouvrir les paramètres du téléphone.

Samsung devra absorber les coûts

Une chose à garder à l’esprit est que si Samsung doit ajouter les emplacements S Pen sur le Galaxy Z Fold 6 l’année prochaine et inclure le stylet numérique avec le smartphone dès la sortie de la boîte, elle devra probablement augmenter le prix de l’appareil ou absorber le coût supplémentaire. Étant donné la concurrence que le Galaxy Z Fold 5 a cette année, nul doute que Samsung va vouloir garder le prix de départ du Galaxy Z Fold 6 inchangé.

Selon Tom’s Guide, le Galaxy Z Fold 6 pourrait être résistant à la poussière et disposer d’un écran plus grand et plus large, mais il pourrait aussi être équipé de la même gamme de caméras que celle utilisée pour le modèle actuel. La question de savoir si Samsung ajoutera un S Pen à l’ensemble et un emplacement pour l’accessoire reste ouverte. Les nouveaux modèles pliables ne sont pas attendus avant l’été prochain, il reste donc beaucoup de temps avant de découvrir ce que Samsung a en tête.