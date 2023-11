Samsung estime que la série Galaxy S24 sera un énorme succès : augmentation de 10 % des ventes

by

L’intelligence artificielle a pris de l’ampleur sur de nombreux marchés en 2023, et il semble de plus en plus probable que 2024 sera l’année où les fabricants de smartphones utiliseront l’IA comme principal argument de vente pour leurs nouvelles gammes phares.

Samsung a récemment fait part de son intention d’introduire de nouvelles expériences d’IA au cours de l’année à venir, et il semble que Samsung ait de grands espoirs que l’introduction de l’IA stimule les ventes de la nouvelle série Galaxy S24 et du Galaxy Z Fold/Flip 6. C’est du moins ce qu’implique le nouvel objectif de 35 millions d’unités de Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Il s’agit d’un ambitieux objectif, car environ 31 millions d’unités de la série S23 ont été vendues jusqu’à présent, et nous sommes à la fin du cycle de cette génération. Si Samsung parvient à attirer suffisamment l’attention avec ses nouveaux modèles dotés de l’intelligence artificielle et à atteindre son nouvel objectif, il aura alors enregistré une augmentation de 10 % de ses livraisons.

Selon le Korea Daily, Samsung mise beaucoup sur la série Galaxy S24 pour augmenter les ventes de smartphones Galaxy haut de gamme. À l’heure actuelle, plus de 75 % des smartphones de la société sont des modèles à bas prix, ce qui porte le prix de vente moyen d’un Samsung Galaxy à 295 dollars seulement.

En revanche, le prix de vente moyen d’un iPhone est de 988 dollars.

Un lancement en janvier 2024

Le lancement de la série Galaxy S24 est très proche – il est prévu pour janvier 2024 – mais nous venons juste d’apprendre que Samsung prévoit d’utiliser l’intelligence artificielle sur l’appareil comme principal argument de vente. Jusqu’à présent, la manière dont l’intelligence artificielle sera utilisée sur les nouveaux fleurons de la gamme Galaxy reste assez vague, mais les endroits les plus logiques sont tout ce qui concerne l’assistant vocal, les messages, les photos et d’autres aspects de ce genre.

Vu le manque d’expertise de Samsung en la matière, des rumeurs circulent sur le fait que l’entreprise pourrait finir par intégrer un service d’IA déjà développé, comme Google Bard ou ChatGPT, qui appartient à Windows.