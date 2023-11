Une fuite dans GTA 6 annonce le retour d’une mission secondaire très appréciée des fans

by

Une autre spéculation passionnante liée à Grand Theft Auto 6 ou GTA 6 révèle le retour d’une mission secondaire que les joueurs n’ont pas vue depuis GTA San Andreas. Selon Comicbook Gaming, l’une des missions annexes de GTA San Andreas était le camionnage, et les joueurs n’ont pas revu le contenu de cette mission annexe depuis.

Cependant, GTA 6 est apparemment en train de résoudre ce problème. Une carte de la suite très attendue, postée sur Reddit, montre une icône de camion, ce qui pourrait signifier le retour de ce type de mission annexe.

Bien qu’une icône de camion ne soit pas une preuve irréfutable de l’existence de missions annexes, il s’agit d’une icône familière utilisée pour représenter une mission annexe que les joueurs de GTA San Andreas reconnaîtront. Comicbook Gaming a rapporté que l’icône du camion sur ladite carte pouvait représenter diverses activités, mais la plus évidente est le camionnage.

Étant donné que le jeu se déroulera à Vice City, la version fictive de Miami de la série, il est logique de supposer que les joueurs seront chargés de transporter des marchandises illicites. Toutefois, il ne s’agit que de spéculations, car il pourrait s’agir d’une activité différente de celle de l’American Truck Simulator, mais dans GTA.

Les missions annexes de camionnage, très appréciées des fans, ont été vues pour la dernière fois dans GTA San Andreas, sorti il y a 20 ans, à l’époque où GTA proposait encore des contenus aléatoires et loufoques. Les joueurs et les fans de GTA se souviendront des missions de camionnage comme des missions secondaires difficiles.

Les missions de camionnage sont des missions rapides et passionnantes dans lesquelles les joueurs sont chargés de transporter des marchandises illégales. Elles sont souvent assorties d’une limite de temps pour terminer le transport, le livrer sans dommages et s’assurer qu’il n’y a pas de perte d’argent au cours de la mission.

Précédentes spéculations sur GTA 6

Les spéculations ont commencé pour Grand Theft Auto 6 au début de l’année 2018 lorsque, selon une fuite, GTA 6 mettrait en vedette la Floride, également célèbre pour les joueurs de GTA sous le nom de Vice City, et un protagoniste féminin arriverait également, et cela a été récemment confirmé dans certains rapports.

Un hacker a également réussi à voler des images et d’autres informations exclusives sur GTA 6, avec différentes révélations comme les deux personnages principaux jouables, son développement, et plus encore.

Bien que Rockstar Games n’ait rien confirmé, l’entreprise s’est déclarée déçue par l’incident de la fuite. Elle s’efforce désormais d’éviter ce genre d’incidents. Rockstar Games et Take-Two Interactive ont gardé le silence sur ce que Grand Theft Auto 6 a à offrir, et on ne sait toujours pas si le prochain jeu s’appellera même « GTA 6 », comme son prédécesseur.

L’espoir d’une annonce officielle s’est maintenu lorsque GTA 6 est récemment apparu sur le site Web de Metacritic, avec sa page d’évaluation toujours en ligne. Cependant, la page Metacritic de GTA 6 ne contient pas encore d’autres informations, à l’exception des plateformes sur lesquelles il sera disponible pour la première fois, le site Web indiquant la PlayStation 5 et les séries S et X de la Xbox.

Aucune date de sortie n’a encore été affichée. Les avis des critiques et des utilisateurs restent également vides à l’heure où j’écris ces lignes.