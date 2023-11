Google Chrome sur iOS peut désormais avoir une barre d’adresse inférieure

by

Les entreprises font parfois des choses étranges. Par exemple, les utilisateurs de Surface Duo sont souvent les derniers à bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Microsoft. Aujourd’hui, Google a fait quelque chose d’analogue en déployant une nouvelle fonctionnalité de Chrome pour les seuls possesseurs d’iPhone, du moins pour le moment.

Cela fait deux ans qu’Apple a déplacé la barre d’adresse de Safari vers le bas de l’écran de l’iPhone. Aujourd’hui, après une longue attente, Google suit les traces d’Apple. Un nouveau paramètre de l’application Chrome sur iOS permet de déplacer la barre d’adresse vers le bas de l’écran. Ce paramètre est facultatif et désactivé par défaut.

Un appui long sur la barre d’adresse de Chrome sur iOS fait apparaître le paramètre « Déplacer vers le bas ». Comme l’explique Google, la barre d’adresse est plus facile à atteindre lorsqu’elle se trouve en bas de l’écran. Si vous avez un grand smartphone ou de petites mains, cela vaut vraiment la peine d’essayer. Vous pouvez revenir à la disposition d’origine en appuyant de nouveau longuement sur la barre d’adresse. Vous trouverez également ces options de mise en page dans les paramètres de Chrome.

Nous avons découvert cette nouvelle disposition de Chrome iOS en avril 2023.

Elle était disponible en tant que flag expérimental, et les commentaires des développeurs suggéraient qu’elle deviendrait la disposition par défaut de Chrome sur iOS. C’est contraire à ce que nous apprenons aujourd’hui : la présentation originale de Google Chrome est toujours l’option par défaut. Google a vraisemblablement choisi de conserver la présentation par défaut de la barre d’adresse pour éviter toute confusion ou indignation. Mais très peu d’utilisateurs de Safari se sont plaints lorsque Apple a inversé la disposition de sa barre d’adresse, alors peut-être que Google préfère simplement l’ancienne orientation.

Une fonctionnalité très utile

En bref, étant donné que les smartphones sont de plus en plus grands et que personne ne semble vouloir de petits smartphones, certains utilisateurs peuvent trouver inconfortable d’atteindre la barre d’adresse. Ceux qui n’ont pas demandé cette fonctionnalité peuvent simplement conserver leur barre d’adresse dans sa position supérieure par défaut.

Mais qu’en est-il des utilisateurs d’Android ? Google Chrome a commencé à tester une barre d’adresse inférieure pour Android en 2016, mais a abandonné l’idée quatre ans plus tard. À l’heure où j’écris ces lignes, il n’y a pas de flags expérimentaux qui déclenchent une barre d’adresse inférieure pour Chrome sur Android, et Google n’a pas annoncé de plans pour un déploiement sur Android. Tous les navigateurs sur iOS utilisent le moteur WebKit d’Apple, il était donc peut-être plus facile pour Google d’implémenter cette fonctionnalité sur iOS.

La barre d’adresse inférieure semble faire l’objet d’une mise à jour côté serveur, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de mettre à jour Chrome. Cela dit, le déploiement des mises à jour côté serveur peut prendre quelques jours. Si le paramètre de la barre d’adresse inférieure n’est pas disponible dans votre navigateur Chrome, attendez un jour ou deux et réessayez. Pour rappel, cette fonctionnalité est exclusive à la version iOS de Chrome.

Quoi qu’il en soit, la plupart des utilisateurs apprécieront d’avoir cette option et les utilisateurs d’Android dotés de gros smartphones risquent de ne pas bien prendre cette annonce.