Une importante mise à jour de Windows 11 vient d’être lancée. Voici les nouveautés

Microsoft vient d’annoncer la dernière mise à jour de Windows 11, qui porte le système d’exploitation à la version 23H2. Il s’agit d’une mise à jour cumulative qui intègre certaines des fonctionnalités les plus intéressantes déjà annoncées en septembre, notamment Copilot, et apporte quelques changements à Teams, entre autres. Voici ce qu’il y a de nouveau et comment l’obtenir sur votre PC.

Lorsque Microsoft a annoncé pour la première fois Copilot lors de son événement de septembre, nombreux sont ceux qui pensaient qu’il serait disponible immédiatement — et elle l’a été, mais pas de manière généralisée. Aujourd’hui, avec la mise à jour 23H2, Copilot devrait être téléchargé et activé par défaut, en même temps que tous les autres éléments annoncés lors de l’événement Surface. Quelques nouveautés sont également à venir.

Il n’y a pas beaucoup de choses que Microsoft n’a pas encore annoncées, mais il y en a quelques-unes. Tout d’abord, la fonction Chat est désormais la version gratuite de Microsoft Teams et sera épinglée par défaut dans la barre des tâches. Teams est le centre névralgique de tout ce qui a trait à la communication sous Windows, y compris le chat textuel, les appels, les réunions et les chats communautaires. En outre, vous pourrez envoyer et recevoir des messages SMS par l’intermédiaire de Teams, une fonction dont beaucoup se souviennent peut-être de Skype. Enfin, vous pourrez trouver des personnes que vous connaissez dans Teams plus facilement qu’auparavant grâce à la nouvelle expérience “People”.

Microsoft a également rationalisé la recherche des composants système dans le menu Démarrer, les rendant plus faciles à trouver dans leur propre section dédiée.

Récapitulons rapidement ce que nous pouvons attendre de cette mise à jour, dont une grande partie pourrait ressembler à une répétition de ce que nous connaissons déjà. Cependant, Microsoft a déployé ces fonctionnalités petit à petit, et maintenant, nous sommes censés les obtenir toutes.

De multiples changements, notamment l’arrivée de Copilot

Copilot de Microsoft est le changement le plus important. Il est intégré au système d’exploitation et peut faire tout un tas de choses, de l’organisation de vos fichiers à la rédaction d’un article de blog. Il s’agit essentiellement de Bing Chat pour Windows, et il peut également être contrôlé par la voix. Pour commencer, nous vous proposons un guide d’utilisation de Copilot.

D’autres mises à jour incluent des capacités d’IA pour Paint, Outil capture et Photos. Paint prend désormais en charge les calques et la suppression intuitive de l’arrière-plan, mais vous permet également de transformer des invites textuelles en images, avec l’aide du modèle DALL-E 3. L’édition vidéo devient plus facile avec Microsoft Clipchamp, et Outil capture vous permet désormais d’enregistrer des écrans, avec le son.

Microsoft facilite également le passage à un nouveau PC grâce à Windows Sauvegarde, qui permet aux utilisateurs de télécharger leurs données sauvegardées directement depuis le nuage en se connectant simplement à leur compte Microsoft. Microsoft fait également la promotion de Passkeys, une fonctionnalité qui pourrait un jour remplacer les mots de passe et qui ne nécessite qu’un sourire à l’écran pour se connecter. Et ce n’est pas tout : vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités qui ont commencé à être déployées en septembre dans le billet de blog de Microsoft.

Comment télécharger la mise à jour Windows 11 23H2 ?

Si vous utilisez déjà la précédente mise à jour Windows 11 22H2, vous pourrez télécharger la nouvelle version en vous connectant. Il semble que la mise à jour ne sera pas obligatoire avant un certain temps, mais elle est beaucoup plus largement disponible maintenant qu’elle ne l’était auparavant. Pour l’obtenir, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans Windows Update. Sélectionnez Vérifier les mises à jour et activez la réception des dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles.

Si vous n’êtes pas pressé de tester ce nouveau correctif tout de suite, il arrivera probablement sur votre PC au cours des prochains mois. Cependant, si vous êtes impatient d’essayer Copilot, c’est l’occasion de découvrir l’évolution de l’IA dans Windows.