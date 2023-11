WhatsApp vous permet de modifier les messages en texte seul dans les chaînes

by

Présentée au public en septembre 2023, la dernière fonctionnalité de WhatsApp, Chaînes, annonce quelque chose qui va faire des étincelles. Les utilisateurs peuvent désormais modifier le contenu d’un message, mais il y a des limitations comme le souligne Android Police.

Ceux qui souhaitent modifier les messages de leurs canaux de diffusion ont 30 jours pour le faire. En plus de la règle des 30 jours, les utilisateurs ne peuvent modifier que les messages textuels, et non les photos, les vidéos ou tout autre type de média ou de fichier.

Autre chose : lorsqu’un compte modifie un message d’une chaîne, les utilisateurs d’une chaîne ne recevront pas de notification indiquant que le message a été modifié. Les mises à jour de canaux de diffusion modifiés porteront la mention « modifié » à côté de l’horodatage et seront visibles par tous ceux qui consultent la chaîne.

Voici comment modifier les chaînes WhatsApp :

Appuyez longuement sur la mise à jour de la chaîne que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur l’icône de menu à trois points.

Sélectionnez Modifier et faites votre mise à jour.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la coche.

Envie d’un peu d’expérience avec des chaînes ?

Si les concepts des chaînes vous sont inconnus et que vous n’utilisez WhatsApp que pour discuter occasionnellement, voici quelques points essentiels à connaître : les chaînes sont différentes des discussions ordinaires auxquelles vous êtes habitué sur WhatsApp, car ils sont distincts et les personnes que vous choisissez de suivre ne sont pas visibles par les autres, d’où l’accent mis sur la protection de la vie privée. Les utilisateurs de WhatsApp ont la possibilité de parcourir différentes chaînes et de décider de suivre ceux qui les intéressent.

Il s’agit d’un outil de diffusion à sens unique, qui permet aux administrateurs d’envoyer différents types de contenus tels que des messages textuels, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages. Vous savez, à l’époque, on appelait cela des « journaux », puis des « émissions de télévision »…