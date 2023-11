Meta lance des formules d’abonnement sans publicité pour Facebook et Instagram en Europe

Meta a introduit une nouvelle option d’abonnement dans l’Union européenne (UE), l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse afin de se conformer à l’évolution de la réglementation dans la région.

À partir de ce mois-ci, les résidents de ces régions qui utilisent Facebook ou Instagram pourront choisir entre des services gratuits, financés par la publicité, ou un abonnement pour supprimer les publicités. Pendant la durée de l’abonnement, les données des utilisateurs ne seront pas utilisées à des fins publicitaires, selon Meta.

Meta a annoncé :

Nous croyons fermement en un Internet gratuit et financé par la publicité et nous sommes inébranlables dans notre engagement à fournir un accès gratuit à nos produits et services personnalisés, quel que soit le statut financier de l’utilisateur. Que les utilisateurs choisissent pour notre utilisation gratuite soutenue par la publicité ou qu’ils choisissent de s’abonner pour éliminer les publicités, nous restons déterminés à protéger la vie privée et la sécurité des personnes, en adhérant à la fois à nos politiques internes et aux réglementations énoncées dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE.

Meta soutient l’Internet financé par la publicité

Meta souligne qu’il croit en un Internet financé par la publicité, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des services personnalisés, quelle que soit leur situation financière. Ce modèle permet également aux petites entreprises d’atteindre de potentiels clients, de favoriser leur croissance et de stimuler l’expansion économique en Europe.

Malgré la nouvelle offre d’abonnement, Meta continue de plaider en faveur d’un Internet financé par la publicité tout en respectant les réglementations européennes.

Il s’agit donc d’une décision importante pour Meta, car son modèle de revenus dépend fortement des publicités. Cependant, étant donné que cette décision concerne principalement l’Europe (nous ne savons pas si cette formule d’abonnement sera disponible dans d’autres régions), elle pourrait ne pas être un coup dur pour l’entreprise et l’aider à rester dans une situation gagnant-gagnant.

Transition vers la base de consentement RGPD

En août, Meta a annoncé son intention de faire passer les utilisateurs de l’UE, de l’EEE et de la Suisse à la base de consentement du RGPD pour le traitement des données collectées sur leurs plateformes à des fins publicitaires. Cet ajustement répond aux exigences réglementaires émergentes en réponse à l’interprétation du RGPD par la Commission irlandaise de protection des données et à la prochaine loi sur les marchés numériques.

L’option d’abonnement de Meta pour une expérience sans publicité s’aligne sur les exigences réglementaires européennes et offre des choix aux utilisateurs. La Cour de justice de l’Union européenne reconnaît ce modèle d’abonnement comme une forme valide de consentement pour les services financés par la publicité.

Contrôle de l’utilisateur sur l’expérience publicitaire

Meta assure que les utilisateurs qui choisissent l’option gratuite ne verront aucun changement dans leur service. Ils auront accès à des outils tels que « Préférences publicitaires » et « Pourquoi est-ce que je vois cette publicité ? » pour contrôler les publicités qu’ils voient et les données utilisées pour les personnaliser.

Les annonceurs peuvent continuer à mener des campagnes publicitaires personnalisées en Europe pour les utilisateurs qui optent pour le service financé par la publicité. Meta s’engage à développer des outils qui maintiennent la valeur de la publicité personnalisée tout en permettant aux utilisateurs de contrôler leur expérience publicitaire.

Prix et disponibilité

L’abonnement pour supprimer les publicités est disponible pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans l’UE, l’EEE et la Suisse. Selon la plateforme, l’abonnement coûtera 9,99 euros par mois sur le web ou 12,99 euros par mois sur iOS et Android. Ces prix tiennent compte des frais facturés par Apple et Google, conformément à leurs politiques respectives.

Jusqu’au 1er mars 2024, l’abonnement initial couvre tous les comptes liés dans le centre de comptes d’un utilisateur. Cependant, à partir du 1er mars 2024, des frais supplémentaires de 6 euros par mois sur le Web et de 8 euros par mois sur iOS et Android s’appliqueront pour chaque compte supplémentaire répertorié dans le centre de comptes d’un utilisateur.