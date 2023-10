Les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 8 % au 3e trimestre 2023

Counterpoint souligne la reprise des marchés émergents et la croissance des marques en dehors du top 5 comme indicateurs de l’évolution de la dynamique et des opportunités sur le marché mondial des smartphones.

Honor, Huawei et Transsion Group ont gagné des parts de marché et ont connu une croissance d’une année sur l’autre au troisième trimestre. La croissance de Huawei a été tirée par la série Mate 60 en Chine, et la croissance de Honor est venue d’une forte performance à l’étranger. Les marques de Transsion se sont développées, bénéficiant de la reprise du marché MEA (Middle East Airlines).

Apple a pris la deuxième place avec une part de marché de 16 % , malgré la disponibilité limitée de l’iPhone 15, qui a été bien accueilli. Xiaomi, OPPO et Vivo complètent le top 5 , mais ont enregistré des baisses d’une année sur l’autre. Ils se sont attachés à renforcer leur position en Chine et en Inde tout en réduisant leur expansion à l’étranger.