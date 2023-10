Tous les modèles d’iPhone 16 seraient équipés du même chipset A18 Pro 3 nm l’année prochaine

by

Selon Wccftech, l’analyste Jeff Pu de Haitong Securities a des informations importantes sur ce qu’il pense qu’Apple fera avec la série iPhone 16 de l’année prochaine.

Pu affirme que les quatre nouveaux modèles d’iPhone 2024 seront alimentés par la même puce A18 Pro qui sera fabriquée par TSMC en utilisant son nœud de processus N3E de 3 nm de seconde génération. Si c’est le cas, cela reviendrait à inverser un changement opéré par Apple à partir de la série d’iPhone 14 de l’année dernière.

L’année dernière, pour la première fois, Apple n’a pas équipé tous les modèles d’iPhone sortis au cours d’une même année avec le même chipset (à l’exception des iPhone SE). L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max étaient équipés de la puce de 4 nm A16 Bionic, dotée de 16 milliards de transistors. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus étaient équipés de la puce A15 Bionic de 5 nm qui, l’année précédente, avait été utilisée sur les quatre modèles de la série iPhone 13 ; chaque puce contenait 15 milliards de transistors.

Cette année, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont les seuls téléphones au monde à être équipés d’un chipset produit à l’aide du procédé 3 nm. L’A17 Pro comporte 19 milliards de transistors. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont tous deux équipés du processeur d’application (AP) Pro de l’année dernière, l’A16 Bionic.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’A18 Pro de l’année prochaine sera fabriqué par TSMC à l’aide de son nœud de processus de seconde génération à 3 nm, appelé N3E, ce qui devrait permettre à TSMC d’augmenter son taux de rendement sur la production à 3 nm. Le rendement est le pourcentage de puces qui passent le contrôle qualité par rapport au nombre total de puces pouvant être fabriquées sur une seule tranche de silicium. Habituellement, l’entreprise qui soumet la conception d’une puce, en l’occurrence Apple, est responsable des puces défectueuses.

TSMC et son gros client

Toutefois, le fait d’être le plus gros client de TSMC a permis à Apple de signer un accord avantageux pour cette année, qui rend TSMC financièrement responsable des puces qui ne peuvent pas être utilisées. Cet accord ne sera pas étendu au nœud de processus N3E. Comparé à l’actuel nœud de processus N3B utilisé par TSMC pour construire l’A17 Pro, le processus de deuxième génération devrait se traduire par une plus grande efficacité énergétique pour la gamme iPhone 16.

De nos jours, le nœud de traitement est utilisé pour marquer les différentes générations de processeurs. À mesure que les nœuds de processus diminuent, la taille des transistors diminue, ce qui permet de faire tenir davantage de transistors dans une puce. Plus le nombre de transistors est élevé, plus la puce est puissante et/ou économe en énergie.