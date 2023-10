Google Chrome va bientôt supprimer totalement les cookies

Le processus de Google visant à supprimer les cookies tiers de son navigateur Chrome a franchi une nouvelle étape, mais seul un petit nombre d’utilisateurs en bénéficiera dans un premier temps.

L’entreprise a révélé que 1 % des utilisateurs de Google Chrome ne seront plus gênés par les cookies d’ici au « début 2024 », et que les autres utilisateurs bénéficieront d’une suppression progressive d’ici au troisième trimestre 2024.

Google affirme que Chrome compte des milliards d’utilisateurs dans le monde, ce qui signifie qu’environ 10 à 30 millions d’adeptes profiteront de la première étape, les autres devant simplement attendre un peu plus longtemps.

« Si votre site utilise des cookies tiers, il est temps d’agir, car nous approchons de leur suppression », a écrit Rowan Merewood, responsable des relations avec les développeurs pour Privacy Sandbox, dans un article du blog Chrome for Developers. « Notre objectif avec le Privacy Sandbox est de réduire le suivi intersite tout en permettant la fonctionnalité qui maintient le contenu et les services en ligne librement accessibles par tout le monde. La dépréciation et la suppression des cookies tiers résument le défi, car ils permettent des fonctionnalités essentielles telles que la connexion, la protection contre la fraude, la publicité et, d’une manière générale, la possibilité d’intégrer des contenus tiers riches dans vos sites, mais en même temps, ils sont également les principaux catalyseurs du suivi intersites ».

Merewood a fait remarquer que la taille initialement réduite de l’échantillon faisait partie des efforts déployés par Google pour répondre aux préoccupations persistantes de l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui avait enquêté sur la société en raison de sa domination du marché des navigateurs en ligne.

De réels changements en 2024

La CMA estime que l’intensification de la suppression des cookies de tiers par Google Chrome devrait permettre aux utilisateurs de passer à un autre navigateur concurrent s’ils le souhaitent.

Google indique maintenant aux administrateurs de sites Web qu’à partir du début de l’année 2024, ils devraient voir de plus en plus d’utilisateurs de Chrome désactiver les cookies tiers, et qu’ils devraient s’assurer que leurs sites sont préparés à cette évolution en vérifiant leurs besoins et contrôles spécifiques en matière d’utilisation et de contrôle des cookies.

Cette décision coïncide avec les travaux en cours de l’entreprise sur le Privacy Sandbox, qui remplace les contrôles des cookies et a été déployé avec Chrome 115 en juillet 2023. Les principes fondamentaux du Privacy Sandbox comprennent l’élimination du partage des données de cookies entre les sites Web et le traitement des données sur l’appareil, mais à l’écart des applications et des serveurs externes, en limitant leur accès à ces données.