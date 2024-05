Google Pixel 8a : Révélations complètes des spécifications et prix européen

Google nous a montré une fois de plus qu’il est l’un des pires à garder ses prochains appareils secrets. Les fuites sur le Pixel 8a ont été nombreuses, la première série de fuites datant de septembre de l’année dernière ! Eh bien, sans surprise, nous avons aujourd’hui une nouvelle fuite qui confirme les spécifications et le prix en Europe.

La fiche technique publiée par la populaire source MysteryLupin sur X confirme que les spécifications précédemment divulguées étaient toutes conformes. Le Pixel 8a sera doté d’un écran Actua de 6,1 pouces à 120 Hz avec une protection en Corning Gorilla Glass 3. L’écran peut apparemment atteindre une luminosité de 2 000 nits.

Les dimensions de l’appareil sont de 152,1 x 72,7 x 8,9 mm et pèse 188 grammes. Le smartphone est doté d’une batterie d’une capacité de 4 492 mAh avec une capacité de charge rapide de 27 W. La recharge sans fil Qi est également prise en charge. Le chargement sans fil Qi est également pris en charge. Il y a également un capteur optique d’empreintes digitales intégré à l’écran et la prise en charge de la reconnaissance faciale.

Comme tout smartphone Google, le Pixel 8a bénéficiera de quelques nouvelles astuces logicielles telles que « Magic touch-up », « Better grip Magic » et « Visage Net ». Bien que nous n’ayons pas d’informations sur ces fonctionnalités, nous devrions en savoir plus lors de la conférence Google I/O 2024. Le smartphone sera également doté de la Gomme magique audio, une fonctionnalité qui a été introduite dans le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Sur le plan des performances, le smartphone sera alimenté par le Tensor G3. Mais, les rumeurs soulignent qu’il pourrait s’agir d’une version sous-cadencée, comme le font habituellement les appareils de la série A. Les types de stockage et de mémoire vive sont UFS 3.1 et LPDDR5x, pour ceux qui se posent la question.

Deux variantes du Pixel 8a proposées

La fiche technique mentionne également que le Pixel 8a sera disponible en deux variantes — 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go. Les utilisateurs bénéficieront également de Google One VPN sans frais supplémentaires, et bien que la fiche technique ne le mentionne pas, les rumeurs suggèrent 7 ans de mises à jour majeures d’Android.

En ce qui concerne la photo, la double caméra arrière se compose d’un capteur photo principal de 64 mégapixels, probablement un capteur Samsung, et d’un appareil photo Sony ultra-large de 13 mégapixels, tous deux dotés d’un OIS et d’un EIS. La caméra frontale est également un appareil de 13 mégapixels. Par ailleurs, le smartphone disposera également d’un indice de protection IP67, et d’un port USB 3.2 Type-C. En ce qui concerne la connectivité, le smartphone sera doté du Wi-Fi 6E et de toutes les principales bandes LTE et 5G.

La source a également partagé une bannière Pixel 8a suggérant que le smartphone pourrait coûter 549 € en Europe. Le titre de la bannière indique « Google Pixel 8a with Google AI » et mentionne une prime d’échange de 150 € lorsque vous échangez votre ancien smartphone.

Pas d’augmentation du prix

Malgré les précédentes rumeurs suggérant une forte augmentation du prix en raison des spécifications s’alignant étroitement sur le Pixel 8 standard, il restera un modèle attrayant ! Le Pixel 8a sera disponible dans un vaste choix de coloris, notamment Bay, Lime Green, Obsidian et Porcelain.

Que pensez-vous du Pixel 8a ? En achèterez-vous un ?