Netatmo lance la Serrure et les Clés Intelligentes pour protéger votre domicile

Il arrive que des produits soient présentés au CES en janvier et ne soient pas mis en vente à temps pour Noël. C’est le cas de la serrure intelligente Netatmo, qui n’a pas manqué un Noël, mais trois. Présentée pour la première fois au CES 2020 (!), la serrure intelligente de Netatmo est enfin disponible. Toutefois, son arrivée tardive signifie que la concurrence et la technologie ont évolué rapidement entre-temps.

Netatmo a annoncé le lancement de sa nouvelle serrure de porte intelligente et de ses clés, conçue pour protéger votre maison à l’aide des dernières technologies et conforme à la norme de sécurité EN15684.

Il n’y a pas de Wi-Fi, pas de Matter, pas de Thread, pas d’Apple Home Key, bref… il n’y a même pas de Bluetooth 5.0. En effet, la nouvelle serrure intelligente Netatmo est conçue pour résister à toute tentative de piratage, elle n’est pas connectée à Internet et elle est dotée de la dernière technologie de chiffrement. Elle peut être déverrouillée sur un smartphone par un protocole de communication Bluetooth chiffré et sécurisé, ou en utilisant les clés intelligentes NFC.

Seul l’élément sécurisé unique intégré dans chaque serrure de porte peut permettre des actions telles que le déverrouillage, le verrouillage et l’ajout d’une nouvelle clé.

Deux entreprises de premier plan dans le domaine de la sécurité informatique se sont déjà portées garantes de la Serrure intelligente. La société française Synacktiv, pionnière en matière de sécurité offensive, a rejoint les équipes de Netatmo dès les premières étapes du développement de la serrure intelligente, afin de tester son architecture technique, d’examiner chaque ligne de code et de rechercher les potentielles vulnérabilités. La serrure et les clés intelligentes utilisent des techniques et des algorithmes cryptographiques de pointe pour protéger le produit contre le piratage. Ils offrent un niveau de sécurité analogue à celui des cartes bancaires ou des passeports biométriques. En Allemagne, AV-Test, l’institut de recherche allemand indépendant pour la sécurité informatique, a certifié le produit : « La Netatmo Smart Lock et ses clés se sont révélés exemplaires lors de nos tests et dans tous les domaines pertinents — sa conception solide combinée à la très bonne mise en œuvre de la protection des données ne laisse aucune place au cynisme. C’est donc avec plaisir que nous avons décerné le certificat “Approved IoT Product” ».

Dès 380 euros

Le cylindre est fabriqué en acier inoxydable à haute résistance et est renforcé par une plaque anti-perçage et trois goupilles de sécurité. Sans motorisation ni Wi-Fi, la serrure n’a pas besoin de beaucoup d’énergie et ne nécessite que 4 piles AA pour fonctionner pendant plus d’un an.

La compatibilité HomeKit est un autre argument de vente ici, vous pouvez intégrer la serrure dans des scènes et faire des choses comme allumer vos lumières et ajuster votre chauffage lorsque vous déverrouillez la porte. HomeKit vous permettra également de contrôler la serrure à distance depuis l’extérieur de la maison, à condition que vous ayez configuré un hub HomeKit, tel qu’une Apple TV ou un HomePod, et qu’il soit à portée Bluetooth de votre porte.

La serrure de porte intelligente Netatmo est compatible avec les portes équipées d’un cylindre européen, d’une épaisseur allant jusqu’à 10 cm.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la nouvelle serrure de porte intelligente et les clés Netatmo sur le site Web de l’entreprise, le prix de la serrure commence à 379,99 €, et les clés à 39,99 €.