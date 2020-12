⚡️ Black Friday 2020 : de belles réductions sur les produits Netatmo

Netatmo, le fabricant de tout ce qui est connecté pour votre maison intelligente, a réduit les prix d’une gamme d’appareils de 30 %, ce qui représente un rabais décent pour le Black Friday, le plus gros événement avant Noël.

Cela signifie que vous pouvez acheter la caméra de surveillance extérieure intelligente de Netatmo au prix de 199 euros, soit 100 euros de moins que le prix original, offrant ainsi un éclairage et une capture vidéo sans faille pour la sécurité de votre domicile, même la nuit. En effet, la caméra offre des alertes en temps réel en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule inconnu sur votre propriété. Vous pouvez accéder aux images HD en streaming ou en direct de votre caméra 7 j/7, 24 h/24, même la nuit grâce à la vision nocturne.

Elle fonctionne avec toutes les plateformes connectées, à savoir Amazon Alexa, Google Assistant ou encore Apple Homekit.

Sur la liste des offres Amazon, on retrouve également quelques rabais sur la caméra de surveillance intérieure de Netatmo, alias Welcome, pour 139,99 euros au lieu de 199 euros, qui vous permet de détecter les mouvements et de reconnaître les visages afin que vous puissiez voir qui se promène dans votre maison.

Elle a la capacité d’enregistrer les visages connus pour désactiver les notifications et l’enregistrement vidéo qui les concernent, et ne nécessite aucuns frais d’abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités, mises à jour et stockage.

Vous avez jusqu’à ce soir

Il y a aussi des rabais sur la station météo intérieure connectée de Netatmo vendue 114,99 euros au lieu de 169 euros, qui permet de mesurer en temps réel votre environnement intérieur et extérieur avec des relevés de température, humidité et qualité de l’air intérieures et extérieures, le niveau sonore intérieur, ou encore la pression atmosphérique. On retrouve également sur la boutique Amazon des rabais sur plusieurs accessoires, comme le pluviomètre et l’anémomètre, respectivement aux prix de 49,99 euros et 67,99 euros.

Si vous voulez surveiller la consommation de votre chauffage, il y a un rabais sur le thermostat connecté (119,99 euros) ainsi que sur les têtes de radiateur connectées (55,10 euros).