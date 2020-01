CES 2020 : Netatmo dévoile sa serrure et ses clés intelligentes

La startup française rachetée par Legrand, Netatmo, vient d’ajouter une serrure de porte à son portefeuille d’équipements pour la maison connectée lors du CES 2020. La serrure et les clés intelligentes de Netatmo sont compatibles avec la plateforme HomeKit d’Apple, et est livrée avec trois clés physiques qui utilisent la technologie NFC pour déverrouiller instantanément et en toute sécurité le mécanisme de la porte lorsqu’elle est insérée dans la serrure.

Si vous vous retrouvez sans l’une des clés pré-appairées, vous pouvez toujours déverrouiller la porte grâce à l’application Netatmo Security, la même application qui gère les caméras et le détecteur de fumée intelligent de Netatmo.

En outre, vous pouvez ajouter des clés NFC supplémentaires à la serrure, ou désactiver les clés perdues ou volées grâce à l’application Security. Une clé peut également être configurée pour déverrouiller plusieurs serrures Netatmo Serrure Intelligente dans la même maison ou dans des endroits différents. Une fois la clé insérée, le mécanisme doit être tourné manuellement pour libérer le pêne dormant, exactement comme vous le feriez avec une clé ordinaire. Il n’y a pas d’option de verrouillage/déverrouillage mains libres ou à distance, ce qui pourrait être une gêne pour certains consommateurs.

L’absence d’unité motorisée pour libérer le pêne dormant explique pourquoi Netatmo peut revendiquer une autonomie de deux ans à partir de quatre piles AAA. La serrure peut aussi être alimentée par une prise micro USB si les piles sont mortes après avoir ignoré les avertissements sonores et les alertes d’application qui signalent que l’alimentation est faible.

Des invitations à verrouiller et déverrouiller la porte peuvent être envoyées aux voisins ou aux invités par e-mail, SMS ou WhatsApp. Elles comprennent un lien vers une application Netatmo Guest, qui est une version simplifiée de l’application Netatmo. L’accès peut ensuite être retiré à la discrétion du propriétaire. La serrure intelligente est également équipée d’un accéléromètre pour détecter les vibrations associées à une altération.

Entre 350 et 400 €

La serrure et ses clés intelligentes de Netatmo seront lancées en Europe à la fin de l’année 2020. Elle communique par Bluetooth (et non par Wi-Fi) avec le hub HomeKit, et toutes les opérations de sécurité NFC sont stockées et traitées localement sur l’appareil.

Bien que le prix n’ait pas encore été fixé, le kit devrait coûter entre 350 et 400 €, ce qui comprend la serrure, les trois clés et les outils d’installation à monter soi-même. Elle peut être installée en remplacement de toute serrure de porte à cylindre.