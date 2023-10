Qualcomm a enfin une réponse à l’arrivée du Apple M3 sur les PC

Qualcomm a déclaré qu’elle aurait plus de détails sur la plateforme Snapdragon X PC lors de son Snapdragon Summit, qui aura lieu plus tard ce mois-ci.

Qualcomm a une longueur d’avance sur Apple en ce qui concerne ses puces : elle intègre systématiquement la 5G en intégrant la technologie mobile dans une atmosphère informatique. The Verge note que les fondateurs de Nuvia, lorsqu’ils travaillaient chez Apple, ont travaillé sur les puces de la série A pour l’iPhone et l’iPad.

Les appareils équipés du Snapdragon X seront des concurrents directs de la série M d’Apple, qui équipe les iPad, les MacBook et les ordinateurs de bureau Mac. Les puces de la série M sont réputées pour leurs performances, leur autonomie et leur légèreté. Le Snapdragon X sera également doté d’une unité de traitement neuronal (NPU), analogue aux puces de la série M, qui, selon Qualcomm, permettra d’offrir de puissantes expériences d’intelligence artificielle sur le SoC.

Cependant, Arm a intenté un procès à Qualcomm et à Nuvia, affirmant que les accords de licence de Nuvia avec l’entreprise ne sont plus valables maintenant qu’elle a été vendue à Qualcomm. Le procès devrait avoir lieu en septembre 2024.

L’histoire de ce composant est passionnante et commence avec l’acquisition par Qualcomm, en 2021, de la marque Nuvia, fondée par d’anciens ingénieurs d’Apple. Qualcomm a utilisé la technologie des puces de Nuvia basées sur Arm pour offrir une expérience analogue à celle d’Apple en termes de puissance et d’efficacité, tout en ajoutant le traitement de l’IA et la connectivité 5G.