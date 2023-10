Logitech dévoile le clavier ergonomique sans fil Wave Keys

by

Logitech annonce un nouveau clavier ergonomique sans fil, Wave Keys, qui vient compléter sa gamme de produits ergonomiques.

Le nouveau clavier présente un design en forme de vague caractéristique pour une frappe familière et plus confortable, ainsi qu’une disposition compacte, parmi d’autres caractéristiques, a déclaré la société. L’idée est d’améliorer le confort et le bien-être des travailleurs.

Logitech a dévoilé Wave Keys ainsi que Wave Keys for Business, un clavier ergonomique sans fil conçu pour donner la priorité au confort des employés. Le nouveau clavier présente un design ondulé caractéristique et une disposition compacte qui permet une frappe confortable sans qu’il soit nécessaire de réapprendre les techniques de frappe. Il est également doté d’un repose-paume intégré et rembourré qui offre un soutien tout au long de la journée.

Les personnes de tous âges passant de plus en plus de temps devant leur ordinateur, la demande de solutions ergonomiques a augmenté. Wave Keys est la réponse de Logitech à ce besoin, offrant une forme de vague unique qui place les mains, les poignets et les avant-bras dans une position de frappe naturelle. La disposition compacte du clavier lui permet de s’adapter à différents bureaux à domicile ou au bureau. Il est disponible en trois couleurs classiques : Graphite, Blanc cassé et Rose (le Rose sera disponible sur certains marchés en 2024).

Art O’Gnimh, directeur général de la division Core Personal Workspace chez Logitech, a déclaré : « Nous pensons que tout le monde mérite de se sentir bien à la fin d’une journée de travail, c’est pourquoi nous avons entrepris de concevoir des éléments essentiels pour l’espace de travail qui soient aussi attrayants et accessibles qu’ergonomiques. La Wave Keys est axée sur le bien-être au travail, grâce à sa conception scientifique approuvée par des ergonomes de renom ».

Impacts environnementaux et sociaux

À l’instar des autres produits Logitech, Wave Keys a été conçu en tenant compte des impacts environnementaux et sociaux. Le clavier est certifié neutre en carbone et l’emballage est fabriqué à partir de matériaux provenant de forêts certifiées FSCTM et d’autres sources contrôlées. En outre, les parties en plastique de Wave Keys contiennent du plastique recyclé post-consommation certifié, contribuant ainsi aux efforts de durabilité de l’entreprise.

Wave Keys est un clavier compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation qui peut se connecter en Bluetooth ou le récepteur Logi BOLT inclus pour une sécurité accrue. Il peut être associé à trois appareils simultanément, tels que Mac, PC et iPad, et passer facilement de l’un à l’autre d’une simple pression sur un bouton. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de frappe grâce à l’application Logi Options+, qui permet d’attribuer des raccourcis de productivité et de créer des actions intelligentes pour rationaliser le flux de travail.

Wave Keys fait partie de la série Ergo de Logitech, qui comprend d’autres produits conçus pour favoriser le bien-être au travail, tels que la souris ergonomique Lift Vertical. Le clavier a fait l’objet de tests rigoureux auprès des utilisateurs, notamment dans le laboratoire Ergo de Logitech, et a reçu l’approbation de US Ergonomics.

Pour les entreprises qui privilégient le bien-être de leurs employés, Logitech propose Wave Keys for Business. Cette version du clavier ergonomique est équipée de la technologie sans fil sécurisée Logi Bolt, qui garantit des connexions fiables même dans les environnements sans fil encombrés. Elle répond aux normes de sécurité des entreprises et peut être facilement déployée auprès d’une main-d’œuvre internationale. Les équipes informatiques peuvent surveiller les claviers à distance par Logitech Sync pour garantir la santé et la conformité des appareils. L’application Logi Options+ est également disponible pour un déploiement de masse, ce qui permet de personnaliser l’expérience de l’utilisateur.

Les claviers Wave Keys seront disponibles en graphite et en blanc cassé à partir du 13 octobre. Le prix de vente recommandé est de 79,99 euros en Europe. La couleur Rose sera disponible sur certains marchés au printemps 2024.