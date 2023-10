Apple serait en train de redessiner le casque Vision Pro sur deux points importants

Apple a finalement dévoilé en juin son casque de réalité mixte très attendu. Le Vision Pro est élégant et stylé, et il est doté de nombreuses fonctionnalités, mais son prix élevé de 3 500 dollars risque d’être prohibitif pour bon nombre de personnes intéressées par ce nouvel appareil.

Pour ceux qui l’achèteront au début de l’année prochaine, le confort pourrait être un autre problème. Selon un rapport de Bloomberg publié dimanche par Mark Gurman, le casque Vision Pro d’Apple « a provoqué des tensions au niveau du cou lors des tests en raison de sa taille et de son poids ». Son poids spécifique n’a pas encore été révélé, mais plusieurs rapports suggèrent que le nouveau casque Vision Pro d’Apple pèse environ 453,6 grammes.

Les ingénieurs d’Apple travailleraient actuellement sur la prochaine version du Vision Pro, avec pour objectif de le rendre plus léger et plus petit, afin qu’il soit plus confortable à porter pendant de longues périodes.

« Le travail sur le prochain Vision Pro n’en est qu’à ses débuts, mais la société espère rendre l’appareil plus léger et au moins légèrement plus petit », a déclaré Gurman dans son rapport, ajoutant que « les tests ont montré qu’il peut sembler trop lourd pour certains utilisateurs — même sur de courtes durées ». Apple pourrait même s’attaquer au problème avec le premier Vision Pro en ajoutant une sangle au-dessus de la tête, a affirmé Gurman.

Les ingénieurs d’Apple cherchent également à simplifier le casque pour les porteurs de lunettes. Le casque à venir n’a pas assez d’espace pour les lunettes, et le géant de la technologie s’est associé à Zeiss pour créer des lentilles de prescription qui se fixent magnétiquement sur les écrans du Vision Pro.

Des Vision Pro sur mesure avec des lentilles de prescription préinstallées

Bien entendu, il n’est pas simple de créer autant de combinaisons de lentilles différentes, c’est pourquoi Apple envisage apparemment de livrer des Vision Pro sur mesure avec des lentilles de prescription préinstallées. Toutefois, Gurman fait remarquer que cette solution est loin d’être acquise, car elle rendrait la revente de l’appareil plus difficile et ne tiendrait pas compte de l’évolution de la vue au fil du temps.

Une solution suggérée est celle des lunettes de réalité augmentée qui superposent des informations sur les verres. Cette solution s’éloignerait de la réalité virtuelle, mais pourrait offrir une expérience beaucoup plus confortable tout en conservant de nombreuses fonctionnalités.

Gurman pense qu’Apple a interrompu le développement de ses lunettes de réalité augmentée l’année dernière, car la technologie n’est pas tout à fait au point, mais il pense que l’entreprise reprendra le projet à un moment ou à un autre.