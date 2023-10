Le taux d’adoption d’iOS 17 est étonnamment bas

C’est le 18 septembre qu’Apple a présenté iOS 17 au public. Pour beaucoup, c’était un moment qu’ils attendaient depuis des mois. D’autres ne comptaient peut-être pas les jours, mais souhaitaient tout de même faire tourner leur iPhone avec la dernière version d’iOS. D’autres encore n’ont peut-être aucune idée de la disponibilité d’iOS 17 et s’en moquent éperdument.

Pourtant, le taux d’adoption d’iOS 17 est inférieur à la normale à ce stade du cycle de publication, et certains attribuent cette situation aux trois petites mises à jour publiées par Apple. Il s’agit notamment d’iOS 17.0.1, qui a été diffusée quelques jours après la sortie d’iOS 17 afin de corriger certaines vulnérabilités en matière de sécurité. Un problème logiciel sur iOS 17 a provoqué le plantage des iPhone de la série 15 qui recevaient des données transférées depuis d’anciens modèles d’iPhone ; iOS 17.0.2 a été mis au point pour résoudre ce problème.

L’autre jour, Apple a publié iOS 17.0.3 pour empêcher les iPhone de la série 15 et certains modèles plus anciens de surchauffer lors de l’utilisation de certaines applications (comme Instagram, Uber et le jeu mobile Asphalt 9). La charge du smartphone rendait également les appareils concernés trop chauds au toucher, la température pouvant atteindre 44 degrés. La mise à jour corrige également quelques problèmes de sécurité.

Avec tout cela dans le rétroviseur, Mixpanel relayé par CultofMac indique que près de 23 % des modèles d’iPhone éligibles utilisent l’une des quatre versions d’iOS 17. 12,13 % utilisent iOS 17.0.2, 6,84 % ont téléchargé iOS 17.0.3, 1,76 % utilisent iOS 17.0.1 et 2 % sont restés fidèles à iOS 17. Ces chiffres sont inférieurs aux quelque 45 % d’utilisateurs d’iPhone qui utilisent les deux dernières versions d’iOS 16, iOS 16.6.1 et iOS 16.7.

Et pour que le taux d’adoption soit encore pire qu’il n’y paraît, il faut tenir compte du fait qu’iOS 17 a été préinstallé sur les millions d’iPhone de la série 15 qui ont été vendus, ce qui donne un coup de pouce à iOS 17. Si les personnes qui refusent de mettre à jour leur smartphone vers iOS 17 ne sont pas confrontées à certains bugs, elles ne bénéficient pas non plus de certaines fonctionnalités intéressantes telles que StandBy, qui transforme un iPhone en un « écran connecté » limité lorsque le smartphone est branché et qu’il est en mode paysage.

Une tendance au relentissement

Le taux d’adoption d’iOS 17 est étonnamment bas

Ceux qui attendent de télécharger iOS 17 n’ont pas non plus la possibilité de laisser des messages vidéo sur FaceTime, de surveiller les messages vocaux laissés en temps réel avec Live Voicemail, de créer des affiches de contact et d’utiliser CheckIn pour alerter les amis et les membres de la famille lorsqu’ils arrivent à une destination spécifique. Et ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités disponibles avec la dernière version d’iOS.

La tendance est au ralentissement de l’adoption des mises à jour d’iOS. L’année dernière, 18 jours après sa sortie, l’adoption d’iOS 16 s’élevait à 29 % et il a fallu quatre mois pour que 70 % des utilisateurs d’iPhone éligibles installent iOS 16. En 2018, 70 % des modèles d’iPhone éligibles utilisaient iOS 12 environ 2 mois et demi après la sortie de la mise à jour.