Google modifie la façon dont les mises à jour Pixel sont livrées chaque mois

Depuis toujours, les utilisateurs de Pixel s’attendent à des mises à jour de sécurité et parfois à des abandons de fonctionnalités le premier lundi de chaque mois. Depuis la sortie du Pixel 6, Google a eu du mal à respecter ce calendrier et parfois, les mises à jour sont boguées. Google n’a jamais expliqué pourquoi ces problèmes se produisaient, mais a maintenant trouvé une solution pratique pour y remédier.

Outre les nouvelles fonctionnalités de la caméra et les astuces de l’IA, la série Pixel 8 est également accompagnée d’une grande promesse logicielle : les smartphones seront officiellement pris en charge pendant 7 ans. L’engagement de support comprend les mises à niveau du système d’exploitation Android, ce qui signifie que les smartphones seront probablement mis à jour vers Android 21. Même les pièces de rechange pour les smartphones seront disponibles pendant 7 ans.

Mais un long engagement de mise à jour ne servirait à rien s’il n’était pas assorti d’un souci de qualité. Après avoir essayé de se convaincre pendant des années qu’il pouvait fournir des correctifs de sécurité le premier lundi de chaque mois, Google a finalement réalisé que ce n’était pas un objectif réaliste.

Pour s’assurer de ne diffuser que des mises à jour de haute qualité et testées en version bêta, Google a décidé de n’envoyer les correctifs de sécurité, les corrections de bugs et les mises à jour de fonctionnalités que lorsqu’ils sont prêts.

Ainsi, si les utilisateurs de Pixel reçoivent toujours des mises à jour chaque mois, elles n’arriveront pas nécessairement le premier lundi du mois. Elles seront déployées dès que Google aura effectué les tests nécessaires.

Nous nous sommes également penchés sur la manière dont nous pouvons fournir les mises à jour les plus fiables et les mieux testées aux utilisateurs de Pixel, et ce de manière régulière. Dans le cadre de cet effort, nos mises à jour de sécurité, nos corrections de bugs et nos mises à jour de fonctionnalités ne seront pas déployées à une date précise chaque mois. Au lieu de cela, nous déploierons les mises à jour dès qu’elles auront passé les tests nécessaires pour s’assurer qu’elles améliorent l’expérience de tous les clients Pixel.

Google veut devenir un gros vendeur de smartphones

Les smartphones Pixel de Google sont déjà l’un des meilleurs smartphones de 2023 et comme l’entreprise s’engage désormais à offrir une assistance plus longue que même Apple et qu’elle s’engage même à améliorer l’expérience des mises à jour, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant qu’elle ne devienne l’un des plus grands vendeurs de smartphones au monde.

Selon les dernières informations reçues, de nombreuses ressources internes ont été libérées pour la maintenance des mises à jour.