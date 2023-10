Les fonctionnalités photo IA du Google Pixel 8 sont incroyables

Lorsque vous aurez le Google Pixel 8 ou Pixel 8 Pro entre les mains, il sera tentant de vous y plonger et de modifier les photos que vous prendrez avec lui grâce aux nouveaux outils d’IA spectaculaires qui l’accompagnent.

Dans le but d’élever encore l’expérience photographique et vidéographique sur smartphone, Google déploie quatre fonctionnalités révolutionnaires d’édition alimentées par l’IA pour Google Photos sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ces mises à jour, qui s’appuient sur la technologie d’IA de Google Research, promettent de simplifier les éditions complexes et d’améliorer la créativité des utilisateurs.

Et, ces fonctionnalités sont insensées, car il sera soudain possible de créer votre photo « parfaite » après coup, et presque sans autre effort que d’appuyer sur l’écran. C’est un nouveau monde passionnant, mais qui doit être abordé — et apprécié — avec beaucoup de prudence.

Une incroyable boîte à outils photo à base d’IA

Vous connaissez peut-être déjà l’outil Gomme magique de Google, qui utilise l’IA pour supprimer rapidement et facilement les distractions indésirables de vos photos. Soudain, vos photos de plage sont débarrassées des gens, les objets laids peuvent être supprimés, le tout en quelques tapottements. Cette fonction est étonnamment puissante et, à condition que la scène ne soit pas très complexe, très efficace. Elle est disponible dès maintenant dans Google Photos sur les smartphones Pixel et sur de nombreux autres smartphones.

Mais elle est sur le point d’être rejointe par deux autres outils, car la série Pixel 8 introduira Retouche magique et Best Shot, qui vont bien au-delà de la simplicité innocente de la Gomme magique.

Retouche magique utilise l’IA générative pour « réinventer vos photos », selon Google, où vous pouvez recadrer la scène, redimensionner les sujets, refondre l’éclairage, changer les conditions météorologiques et même ajouter à l’image quelque chose qui n’existait pas auparavant. Il peut être utilisé pour créer une photo vraiment différente de celle que vous avez prise.

Retouche photo a été révélé lors de la Google I/O 2023 et fera ses débuts sur les smartphones Pixel 8, où il est rejoint par une autre nouvelle fonctionnalité appelée Meilleure prise. Prendre la photo de groupe parfaite vient de devenir plus facile avec l’introduction de cette fonctionnalité.

Celle-ci prend une série de photos, un peu comme un mode rafale, mais en privilégiant les visages, et vous permet ensuite de créer un seul « meilleur cliché » en utilisant les résultats. L’idée est que tout le monde ne sourit pas ou ne regarde pas l’appareil photo en même temps sur la même photo, mais Meilleure prise vous permet d’utiliser toutes les différentes images prises pour intervertir les visages et créer artificiellement votre scène idéale qui n’a jamais existé. C’est incroyable. Si vous préférez une autre expression, vous avez la possibilité d’en sélectionner une manuellement parmi les différentes photos que vous avez prises, ce qui vous permet de contrôler vos photos de groupe.

Google a également introduit la Gomme magique audio, qui utilise des modèles avancés d’apprentissage automatique pour identifier et catégoriser les bruits de fond dans les vidéos, tels que les conversations, la musique ou le vent. Les utilisateurs peuvent alors facilement réduire ou éliminer ces bruits parasites en quelques clics, afin de garantir que leurs vidéos sonnent exactement comme prévu.

Amélioration Zoom, bientôt disponible sur le Pixel 8 Pro, permet aux utilisateurs de zoomer sur n’importe quelle photo après qu’elle a été capturée et de la recadrer en fonction de la mise au point souhaitée. Grâce à l’IA générative, Amélioration Zoom remplit intelligemment les espaces entre les pixels et prédit les détails fins, offrant de nouvelles possibilités de cadrage et de mise au point sur les aspects les plus importants des photos.

Ne cherchez pas la perfection

Il s’agit d’une liste d’outils d’IA vraiment impressionnante, et si l’on se fie à la Gomme magique, Retouche magique et Meilleure prise sont susceptibles de fonctionner très bien dans la bonne situation. Cependant, avant de vous emballer, pensez à l’effet cumulatif que ces outils auront sur vos photos. Vous pouvez supprimer les distractions, ajouter artificiellement à la photo ce que vous vouliez, vous assurer que tout le monde sourit et regarde l’appareil photo, et veiller à ce que l’éclairage provienne de l’endroit idéal.

Ce que vous aurez fait, c’est faire une photo plutôt que de prendre une photo, et c’est pourquoi je vous recommande d’être prudent, car il sera très facile de se laisser emporter. Modifier subtilement les photos pour améliorer la scène est très différent de créer une nouvelle scène qui n’existe pas, et en faisant cela, vous risquez de faire apparaître des imperfections.

Les nouveaux outils d’IA de Google vont bien au-delà de l’ajout d’un filtre ou de l’augmentation de la saturation d’une photo, ils ont le pouvoir de créer une photo presque entièrement nouvelle que vous et votre caméra n’avez pas réellement prise. Il s’agit d’une réalisation incroyable, d’autant plus qu’elle est possible sur le smartphone que vous avez dans votre poche et non sur un ordinateur de bureau utilisé par un professionnel dans un studio.