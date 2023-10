La nouvelle version de Microsoft Teams est désormais disponible pour Windows et Mac

Microsoft lance aujourd’hui une nouvelle version améliorée de son client de discussion Teams. Cette version a été entièrement repensée pour la rendre plus rapide et plus facile à utiliser, et elle est disponible en preview depuis le mois de mars. Après des années de développement, les utilisateurs de Windows et de Mac peuvent désormais installer librement la nouvelle version de Microsoft Teams.

Selon Microsoft, la nouvelle version de Teams est jusqu’à 2x plus rapide et utilise 50 % de mémoire en moins. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent déjà Teams, qui était particulièrement gourmand en ressources sur les anciens ordinateurs portables et PC. L’installation de la nouvelle application Microsoft Teams devrait être trois fois plus rapide et le lancement ou la participation à des réunions deux fois plus rapide, l’application occupant désormais 70 % d’espace disque en moins.

Toutes ces améliorations de performance sont dues au fait que Microsoft a abandonné les fondations Electron de Teams pour adopter la technologie Edge WebView2 de Microsoft. Microsoft a également adopté la bibliothèque React JavaScript et s’est concentrée sur l’amélioration du design de Teams avec les directives de conception Fluent pour plusieurs améliorations de l’interface utilisateur.

La nouvelle version de Teams a été présentée en preview pendant des mois, mais pendant cette période, il lui manquait certaines fonctionnalités que Microsoft a maintenant ajoutées à la version finale. « Nous avons fait des progrès notables depuis le lancement de la nouvelle version de Teams en preview public », déclare Anupam Pattnaik, chef de produit chez Microsoft. « Le nouveau Teams dispose désormais d’une parité complète pour presque toutes les fonctionnalités, y compris les applications personnalisées, les applications tierces, les salles de réunion, la vidéo 7×7, les files d’attente, les appels RTC, la recherche contextuelle dans les chats et les canaux, l’affichage croisé d’une conversation sur un canal, et plus encore ».

Les nouvelles fonctionnalités de Teams seront désormais fournies exclusivement sur ce nouveau client Teams, de sorte que les entreprises devront procéder à une mise à niveau. Aucune migration n’étant nécessaire, la mise à niveau devrait être aussi simple qu’une mise à jour. Microsoft précise que les utilisateurs de « Teams classique » seront automatiquement mis à niveau vers le nouveau Teams dans les mois à venir.

La base pour l’intégration de Copilot

Le nouveau client Teams n’était pas non plus disponible pour les utilisateurs de Mac au début de l’année en preview, mais avec la version finale pour macOS, il y a aussi des améliorations pour les appareils d’Apple. « Nous constatons également des améliorations significatives des performances sur Mac, notamment la possibilité de basculer plus rapidement entre les discussions et les canaux, et d’accéder rapidement et efficacement aux informations pertinentes avec une expérience de défilement plus rapide », explique Microsoft. « Teams fonctionne en mode natif sur tous les appareils Mac, y compris ceux équipés de Apple Silicon, ce qui permet aux utilisateurs Mac de bénéficier d’une expérience améliorée ».

Ce nouveau client Microsoft Teams est également la base de la poussée de l’IA Copilot de l’entreprise dans Teams. Vous pourrez utiliser Copilot dans Teams pour résumer les réunions, lire les actions à entreprendre et éviter les longs fils de conversation pour aller à l’essentiel.

Les utilisateurs de Microsoft Teams en entreprise verront désormais un bouton de mise à niveau vers le nouveau client Teams, qui deviendra l’application par défaut dans le canal mensuel pour les entreprises en décembre. Vous pouvez obtenir le nouveau client en basculant le bouton situé dans le coin supérieur gauche de l’application Teams existante. Microsoft propose un calendrier complet expliquant comment ce déploiement affectera les différents utilisateurs de Microsoft 365 ici.