Comment regarder l'événement Made by Google pour le Pixel 8 et Pixel Watch 2 ?

Google organise une conférence de presse à New York ce mercredi 4 octobre à partir de 10 heures, heure locale, soit 16 heures, heure française. L’entreprise devrait annoncer de nouveaux smartphones et au moins une smartwatch au cours de cet événement. Si vous ne pouvez pas être présent en personne, vous pouvez toujours suivre l’événement en le diffusant en ligne.

Google organise généralement deux événements par an. Le premier est la conférence annuelle des développeurs Google I/O, qui se tient au printemps et qui est généralement axée sur les logiciels — Android et l’écosystème cloud de Google. L’événement Made by Google se tient généralement à l’automne et se concentre sur le nouveau matériel de Google.

Cette année, les logiciels et le matériel se sont partagé la vedette lors de la conférence Google I/O. En plus de parler des fonctions d’IA générative, Google a annoncé les smartphones Pixel 7a et Pixel Fold, et a finalement lancé la Pixel Tablet.

Si vous souhaitez suivre ce qui se passera mercredi, vous n’avez pas besoin d’une invitation de Google. Vous pouvez regarder l’événement en direct depuis le confort de votre maison ou de votre bureau. Voici comment procéder.

Comment regarder l’événement Google Pixel 8 ?

Pour regarder l’événement Pixel 8, le mieux est de passer par la chaîne YouTube officielle sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Si votre appareil est pris en charge, vous pouvez diffuser l’événement directement depuis l’application YouTube.

Une fois l’heure de début de l’événement arrivée, vous devriez pouvoir vous rendre sur la chaîne YouTube ou le site Web de Google, trouver le lien de diffusion en direct et commencer à regarder instantanément.

Quelle est l’heure de l’événement Google Pixel 8 ?

L’événement Made by Google 2023 débute à 16 heures, heure française, ce mercredi 4 octobre.

Il faudra quelques minutes à Google pour procéder aux présentations, et il se peut qu’il y ait un petit retard pour commencer exactement à l’heure, mais c’est à ce moment-là que vous devriez être prêt à commencer à regarder.

À quoi s’attendre lors de l’événement Google Pixel 8 ?

Il semble que l’événement de cette année n’apportera aucune surprise. Depuis des mois, des rumeurs suggèrent que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro feraient leurs débuts, et c’est vrai. Google a déjà publié une page Web spéciale mettant en avant ces deux smartphones. Une Pixel Watch 2 arrive également, et l’entreprise en fait déjà la publicité depuis le Google Store en ligne.

Pixel 8 et 8 Pro

Les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne devraient pas apporter de changements significatifs en termes de design. Ils continueront à adopter une approche bicolore avec du verre des deux côtés et un cadre métallique qui s’étend jusqu’à la bande de la barre de la caméra à l’arrière. Cependant, il pourrait y avoir une seule découpe allongée en forme de pilule sur la barre au lieu de la double découpe que l’on trouve sur les précédents modèles.

En interne, les nouveaux smartphones devraient être équipés de la puce Tensor G3 fabriquée selon le processus de 3 nm. Cette puce devrait apporter des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique. En outre, les nouveaux smartphones auront probablement des spécifications de caméras mises à niveau, davantage de RAM, et d’autres fonctionnalités.

Google n’a pas encore confirmé les prix des Pixel 8 et 8 Pro, mais les rumeurs indiquent que les deux modèles pourraient subir une hausse de prix. 9to5Google rapporte que le Pixel 8 coûtera 699 dollars (contre 599 dollars pour le Pixel 7), le Pixel 8 Pro étant proposé à 999 dollars (contre 899 dollars pour le Pixel 7 Pro). Selon les rendus, nous pourrions retrouver du gris, du noir et du rose pour le Pixel 8 et le bleu ciel, la porcelaine et le noir pour le Pixel 8 Pro.

Pixel Watch 2

Non seulement Google a montré un aperçu des Pixel 8 et 8 Pro, mais il a également publié un aperçu de la nouvelle Pixel Watch 2. Dans le teaser, vous pouvez voir des aperçus de la nouvelle couronne de la Pixel Watch 2 qui s’appuie plus platement contre le côté de la montre. Cependant, le bas de l’appareil montre un nouveau réseau de capteurs qui pourrait faire allusion à l’ajout de plus de fonctionnalités de suivi de la santé.

La Pixel Watch 2 devrait donc apporter quelques nouveautés sur le marché des wearables. Prochain appareil devrait fonctionner sous Wear OS 4, améliorant ainsi les performances et augmentant les fonctionnalités. La Pixel Watch 2 devrait également, selon les rumeurs, être équipée d’un puissant chipset Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, garantissant qu’elle pourra facilement gérer les tâches les plus exigeantes.

Elle pourrait adopter certaines des fonctionnalités offertes par les trackers d’activités Fitbit de Google. Cela inclut un nouveau tracker de fréquence cardiaque qui utilise le capteur de fréquence cardiaque à chemins multiples de Fitbit, qui vérifie votre fréquence cardiaque de plus de façons et à plus d’endroits. Il pourrait même intégrer le système de gestion du stress de Fitbit, qui utilise un capteur cEDA (activité électrodermale continue) pour détecter les moments de stress.

Pixel Buds Pro

En plus d’un nouveau smartphone Pixel et d’une nouvelle smartwatch, Google devrait également révéler de nouvelles couleurs pour les Pixel Buds Pro. Lors d’un autre teaser pour son événement Made by Google, la société montre brièvement un étui pour les Pixel Buds Pro dans un étui en porcelaine assorti à ses nouvelles Pixel Watch 2 et Pixel 8 Pro.

Il se pourrait que ce ne soit pas la seule nouvelle couleur des Pixel Buds Pro, puisqu’un rapport suggère qu’ils pourraient également se décliner dans une couleur bleu ciel. Cependant, il n’est toujours pas clair si Google apportera des changements au design des écouteurs eux-mêmes ou au matériel qui les alimente.

Autres produits

À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne savons pas encore si d’autres produits seront présentés lors de l’événement d’octobre. L’année dernière, Google a présenté la Pixel Tablet, qui est maintenant disponible depuis le début de l’année. Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour s’attendre à un successeur de la Pixel Tablet, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons facilement exclure.

Android 14 devrait être lancé le 4 octobre, le même jour que l’événement organisé par Google. La dernière version du système d’exploitation devrait introduire une tonne de nouvelles fonctionnalités, notamment des touches de passe, des fonds d’écran générés par l’IA, des options de texte plus larges, des améliorations du stylet et peut-être même la possibilité d’utiliser votre smartphone comme une webcam.