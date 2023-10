Gmail va enfin se doter d’une fonction emoji ❤️

sera accompagné d’une courte animation pleine page lors de l’envoi et de la première ouverture. De plus, un nombre limité d’emojis auront une courte animation dans leur puce emoji

En tapotant sur le smiley, une rangée d’emojis s’ouvrira. De plus, en interagissant avec le « + » à l’extrême droite, un menu de sélection d’emojis s’ouvrira, et il suffira d’un simple tapotement pour l’envoyer.

À partir d’aujourd’hui, Google Workspace déploie des réactions par emoji pour les utilisateurs de Gmail sur Android , selon Google. Les utilisateurs Web et iOS recevront cet amusant et expressif outil « au cours des prochains mois ». Google indique qu’une fois que les utilisateurs auront accès à l’outil, ils trouveront un smiley d’emoji au bas d’un e-mail.