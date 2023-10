by

Spotify lance de nouvelles fonctionnalités et améliorations liées aux podcasts

Tous les grands services de streaming de musique en continu misent sur les podcasts, signe que de plus en plus de personnes trouvent les podcasts divertissants et qu’il vaut la peine de les écouter régulièrement.

Au cours du week-end, Spotify a annoncé quelques fonctionnalités liées aux podcasts qui devraient rendre l’expérience plus agréable. Ces fonctionnalités sont d’ores et déjà disponibles pour les utilisateurs Gratuit et Premium dans le monde entier, même s’il faudra probablement attendre quelques jours pour que tout le monde les reçoive.

Tout d’abord, Spotify ajoute aux podcasts des transcriptions générées automatiquement et synchronisées dans le temps. Cela permettra aux utilisateurs de lire en même temps qu’un épisode, rendant ainsi les transcriptions plus accessibles visuellement et textuellement.

Lorsqu’ils écoutent un podcast sur Spotify, les utilisateurs peuvent désormais faire défiler l’affichage en cours de lecture pour trouver la transcription, puis toucher la carte pour la suivre en plein écran tout en écoutant l’épisode.

Les transcriptions ne seront pas disponibles pour tous les épisodes de podcast au moment du lancement, mais Spotify indique qu’elle les mettra en place pour des millions d’épisodes dans les semaines à venir. La société américaine a également promis d’apporter des améliorations à cette fonctionnalité, notamment en permettant d’ajouter des médias aux transcriptions.

Une aubaine pour les utilisateurs

En plus des transcriptions générées automatiquement et synchronisées, Spotify a annoncé que les utilisateurs mobiles du monde entier peuvent désormais trouver la liste complète des chapitres de podcasts en faisant défiler l’écran de lecture. Il sera ainsi plus facile de choisir ce que l’on veut écouter puisqu’il y aura plus d’informations sur chaque épisode.

Enfin, les pages des podcasts ont été mises à jour avec un nouvel onglet « À propos » où les utilisateurs de Spotify peuvent trouver des descriptions, des images et des recommandations d’épisodes de la part des créateurs. De plus, les utilisateurs de Spotify pourront obtenir des recommandations pour d’autres émissions dans l’onglet « Plus comme ça ».

La fonction de transcription automatique fait suite à l’ajout récent d’un outil de clonage vocal généré par l’IA qui traduit les podcasts dans différentes langues. Annoncé en début de semaine, cet outil utilise la technologie Whisper d’OpenAI pour créer des versions d’épisodes de podcasts dans d’autres langues. La fonction est limitée à une poignée de créateurs qui traduisent les podcasts anglais en espagnol, et des traductions en français et en allemand seront disponibles dans les prochaines semaines.