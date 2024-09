Spotify : Contrôle parental renforcé pour protéger les oreilles de vos enfants !

Spotify a annoncé la semaine dernière l’introduction de nouveaux contrôles parentaux pour les abonnés à son offre Famille. Dans un premier temps, ces contrôles seront disponibles dans certains marchés, dont le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Suède, avant un déploiement plus large. Ils permettront aux parents ou tuteurs de gérer les comptes des auditeurs de moins de 13 ans.

Ce programme pilote permettra aux parents de restreindre l’accès à des contenus explicites, notamment des vidéos, des paroles de chansons et des vidéos Canvas, pour leurs enfants. Ils pourront également bloquer des artistes ou des titres spécifiques, offrant ainsi un contrôle plus nuancé sur l’expérience musicale de leurs enfants, sans avoir à utiliser l’application Spotify Kids.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie, où des applications et des entreprises comme TikTok, Meta, Snap et YouTube ont également mis en place des contrôles parentaux en réponse à une pression réglementaire croissante. Même les services de streaming comme Netflix et Hulu ont reconnu la nécessité de telles fonctionnalités.

Bien que l’utilisation d’une application complètement séparée soit probablement l’option préférable, en réalité, de nombreux enfants utilisent les mêmes applications que les adultes, soit parce que leurs parents ne les téléchargent pas, soit parce qu’ils n’aiment tout simplement pas l’expérience simplifiée qu’elles offrent.

Les nouveaux contrôles de Spotify répondent au fait que la plateforme héberge une grande variété de contenus, dont certains peuvent ne pas convenir aux jeunes auditeurs. La société souligne également que l’offre Famille, avec ses recommandations distinctes pour chaque compte, améliorera la précision des résultats de Spotify Récapitulatif, garantissant que les goûts musicaux des parents et des enfants restent distincts.

Comment accéder aux nouveaux contrôles de Spotify

Les parents intéressés par cette nouvelle fonctionnalité peuvent y accéder depuis la page Comptes de l’application Spotify, où ils pourront ajouter un auditeur de moins de 13 ans et suivre les instructions pour configurer les contrôles.

Cette nouvelle offre donne aux jeunes auditeurs accès à davantage de fonctionnalités de l’application, tout en permettant aux parents de garder le contrôle sur leur expérience d’écoute. Il est important de noter qu’il ne s’agit que d’un programme pilote et qu’il reste à voir s’il sera couronné de succès. Il s’agit toutefois d’une avancée positive de la part de Spotify et il sera intéressant de voir comment elle évoluera à l’avenir.