Android 14 devrait être disponible demain

Nous aurons tous les détails sur les nouveaux Pixel 8, Pixel 8 Pro et la nouvelle Pixel Watch 2 lorsqu’ils seront officialisés lors de l’événement presse « Made by Google » de Google demain.

Je suis impatient de découvrir plus de détails sur la nouvelle mise à jour du logiciel Android 14, ainsi que sur la nouvelle gamme de smartphones Google Pixel et la nouvelle smartwatch.

L’événement aura lieu demain à 16 heures, heure de Paris, et Google organise l’événement à New York, il sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’entreprise, vous pouvez voir la vidéo ci-dessous pour le flux en direct.

Google organise demain un événement presse pour le lancement de ses derniers appareils Android, cela comprendra les nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro et la nouvelle smartwatch Pixel Watch 2 .

Google a déçu ses fans le mois dernier, alors qu’Android 14 aurait dû être lancé. Le pire, c’est que le géant de la recherche n’a fait aucune déclaration officielle pour annoncer le retard et le calendrier de la prochaine date de lancement. Au lieu de lancer Android 14 le 5 septembre, Google a dévoilé un nouveau logo et une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes.