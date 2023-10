Le déballage du Pixel 8 Pro nous en dit davantage sur ce dernier

Nous devrons attendre le 4 octobre pour voir le récapitulatif officiel, y compris les spécifications, les caractéristiques et les prix. En plus de la gamme Pixel 8, Google devrait également révéler la Pixel Watch 2 lors de son événement Made by Google, qui débutera à 16 heures ce mercredi.

Jusqu’à présent, les rumeurs suggèrent que le Pixel 8 Pro de 6,7 pouces sera livré avec un ensemble de caméras amélioré comprenant un objectif large de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 48 mégapixels avec Macro Focus, et un capteur photo de 48 mégapixels avec un téléobjectif 5x ainsi qu’un capteur de température corporelle. Le Pixel 8 de 6,17 pouces pourrait quant à lui être doté d’une double caméra composée d’un objectif large de 50 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec mise au point macro. Les deux smartphones pourraient également inclure des fonctionnalités améliorées par l’IA.