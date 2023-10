Consumer Reports indique que l’iPhone 15 Pro Max ne s’est pas déformé lors de ses tests

Nous avons vu l’iPhone 15 Pro Max se plier et se casser grâce à Zack Wilson et à sa chaîne vidéo JerryRigEverything. Cependant, Wilson n’a pas réussi à plier l’iPhone 15 Pro, plus petit (6,1 pouces), et nous ne pouvons donc pas reprocher au nouveau châssis en titane d’être à l’origine de la déformation du nouveau modèle haut de gamme de l’iPhone. Plus intéressant encore, Consumer Reports a emmené l’iPhone 15 Pro Max dans son laboratoire et a obtenu une réponse différente de celle de Zack.

Consumer Reports a fait tomber l’iPhone 15 Pro Max à plusieurs reprises et a déclaré que l’appareil avait résisté à ces chutes aussi bien que n’importe quel modèle d’iPhone par le passé, et que n’importe quel autre smartphone haut de gamme d’autres fabricants.

Lors d’un test de flexion, l’iPhone 15 Pro Max n’a pas non plus cédé à un test de flexion de 50 kg. Aucune fissure n’a été détectée, ce qui fait dire à Maria Rerecich, directrice principale des tests de produits chez Consumer Reports : « Cela montre qu’il peut supporter une force importante. Il y a une certaine flexibilité dans le smartphone qui se rétablit lorsque la force est relâchée ».

Un autre iPhone 15 Pro Max a été placé dans un gobelet rempli de cailloux qui simule une chute sur du béton à hauteur de taille. Après 50 chutes, on a vérifié que le smartphone n’était pas endommagé. Le téléphone est ensuite tombé 50 fois de plus. Selon Consumer Reports, « ce que nous avons trouvé dans nos laboratoires contraste avec une série de vidéos de critiques en ligne qui montraient le verre se briser dans des scénarios improvisés de chute et de flexion, entraînant parfois un réseau de fissures à l’arrière du téléphone ».

Consumer Reports précise que ses tests ne sont pas encore terminés et qu’ils se poursuivent avec les tests de résistance à la pluie et à l’eau, ainsi qu’avec les tests de la caméra et de la batterie.

Des tests contradictoires

Mais avec des vidéos montrant la solidité de l’iPhone 15 Pro Max, il semble que Consumer Report se soit senti obligé de donner sa version des faits. L’article mentionne également que lors de la rédaction d’un autre article sur le smartphone, l’un des deux iPhone 15 Pro Max achetés dans une boutique pour ses tests est tombé sur un « sol rocailleux », non pas une fois, mais deux fois. Le smartphone n’a subi aucune égratignure.

Le magazine mentionne le #Bendgate qui s’est déroulé en septembre 2014, juste après la sortie de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus. Un rapport affirmait que certains modèles d’iPhone 6 Plus se déformaient après avoir été placés dans la poche avant de l’utilisateur. En 2014, Consumer Reports a utilisé la même machine qu’en 2023 pour tester l’iPhone 15 Pro Max et déterminer que les deux modèles d’iPhone de 2014 pouvaient résister à une force « raisonnable ».

Tout comme en 2014, Consumer Reports affirme que ses tests n’ont révélé aucun problème avec le dernier modèle d’iPhone haut de gamme. En 2014, il s’agissait de l’iPhone 6 Plus. Aujourd’hui, c’est l’iPhone 15 Pro Max.