Frame.io V4 : La plateforme de collaboration vidéo d’Adobe se met à jour

Lors du Adobe MAX 2024, Adobe vient de lancer Frame.io V4, une mise à jour majeure de sa plateforme de collaboration vidéo et photo, accessible gratuitement et aux abonnés payants. Cette nouvelle version apporte des améliorations significatives, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité Camera to Cloud (C2C).

Elle facilite la gestion de projets créatifs tentaculaires dans une seule application. Disponible pour tous les utilisateurs sur le Web, l’iPhone et l’iPad, Frame.io V4 est la plus importante mise à jour de la plateforme depuis son lancement en 2015, selon Adobe, et ajoute de nouvelles fonctionnalités de balisage et de collaboration qui la rapprochent d’un outil de gestion de workflow, tel que Trello et Asana.

Améliorations de la plateforme :

Nouveau modèle de métadonnées : Permet d’attribuer des tags personnalisées aux fichiers pour faciliter leur gestion et leur révision (type de média, responsable, échéance, plateforme de médias sociaux, etc.).

Dossiers « Collections » : Dossiers intelligents qui se mettent à jour automatiquement pour refléter les modifications et les commentaires, créant ainsi un processus de collaboration plus fluide pour les équipes ou les utilisateurs multiples.

Lecteur de streaming amélioré : Minimise la mise en mémoire tampon et les interruptions, offre un survol précis des images et des aperçus haute résolution.

Adobe indique que la V4 remanie chaque partie de Frame.io pour la rendre « plus rapide, plus performante et plus intuitive ». Par exemple, le lecteur de streaming de la plateforme a été mis à jour pour minimiser la mise en mémoire tampon et les interruptions, et propose des fonctions de « survol précis de l’image et de prévisualisation en haute résolution » pour améliorer la clarté des séquences.

Intégrations et écosystème C2C étendu

Intégration avec Adobe Lightroom : Transfert automatique des images téléchargées via C2C vers Lightroom.

Prise en charge de Canon, Nikon et Leica pour C2C : Intégration prévue pour les appareils photo Canon C400 et C80, Nikon Z6iii, Z8 et Z9, et Leica SL3. Cela permettra aux cinéastes de transférer automatiquement leurs séquences vers le cloud.

Support existant pour Fujifilm, Panasonic et RED : Adobe continue d’étendre l’écosystème C2C pour le rendre accessible à un plus grand nombre de créateurs.

Accessibilité et fonctionnalités collaboratives

Mise à jour V4 gratuite pour tous les utilisateurs de Frame.io.

Frame.io VR disponible sur le web, iOS et iPadOS.

Certaines fonctionnalités collaboratives nécessitent un abonnement payant.

En résumé, Frame.io V4 offre une expérience utilisateur améliorée, une gestion des fichiers plus efficace et un écosystème C2C étendu. Cette mise à jour renforce la position de Frame.io comme plateforme de collaboration vidéo de premier plan, accessible à tous les créateurs, des professionnels aux amateurs.

L’intégration avec d’autres logiciels Adobe et la prise en charge d’un plus grand nombre d’appareils photo témoignent de la volonté d’Adobe de créer un écosystème de création vidéo fluide et collaboratif.