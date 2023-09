Voici les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 3 avec une puce Kirin A2

Huawei a introduit ses derniers écouteurs sans fil, les FreeBuds Pro 3, en Chine, aux côtés des appareils Huawei MatePad Pro 13.2 et Huawei Mate 60 Pro+.

Ces écouteurs sont dotés d’une technologie avancée comme la puce Kirin A2 avec code Polar, la technologie de base de connexion StarLight et la technologie Bluetooth. La puce Kirin A2 utilise également une double architecture DSP. Les écouteurs sont dotés d’une unité dynamique à quatre aimants de 11 mm et d’un haut-parleur d’aigus micro-planaire pour un son de qualité.

En termes de design, ils sont légers, chacun pesant environ 5,8 g. Ils sont également proposés avec des écouteurs de taille XS, soit quatre tailles au total. L’étui est doté d’un verre nano-miroir et d’un axe rotatif, avec des écouteurs rainurés pour un toucher précis.

L’étui et les écouteurs sont équipés de haut-parleurs et peuvent être placés séparément. Ils prennent en charge les rappels d’absence et les notifications en ligne grâce à HarmonyOS 4. Ils offrent jusqu’à 33 heures d’autonomie et offre un support de la recharge sans fil.

En outre, ils sont certifiés pour un son de haute qualité et disposent d’unités sonores originales super-sensorielles, d’algorithmes d’optimisation en temps réel et d’un son spatial haute définition. Ils sont également dotés de l’audio spatial 2.0 avec une latence réduite et une précision de résolution améliorée.

Grâce à la puce Kirin A2 et à l’algorithme d’optimisation auditive de Huawei, ces écouteurs offrent une optimisation auditive en temps réel. Ils ajustent le volume, l’égalisation et la réduction du bruit en temps réel pour une expérience personnalisée. Ils sont également dotés des fonctions Silent Call 2.0 et Smart Dynamic Noise Reduction 3.0.

Ces écouteurs utilisent le protocole L2HC 3.0 pour une transmission audio de haute qualité lorsqu’ils sont utilisés avec la série Huawei Mate 60 et d’autres smartphones. Ces écouteurs sont également conformes à la norme IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Spécifications rapides : Huawei FreeBuds Pro 3

Unité dynamique à quatre aimants de 11 mm + tweeter micro-planaire

Puce Kirin A2

Audio : Technologie de crossover numérique/équilibre dynamique/réduction active du bruit/transmission transparente/transmission vocale transparente/réduction du bruit d’appel

Audio spatiale HD 2.0, appel silencieux 2.0

Système de réduction du bruit Smart Dynamic ANC 3.0

Prend en charge SBC, AAC, L2HC 3.0, LDAC, ne prend pas en charge LHDC, Apt-X, etc

Microphone : 3 écouteurs gauches, 3 écouteurs droits

Microphone à conduction osseuse : 1 écouteur gauche, 1 écouteur droit

Commandes : Presser/Pincer et glisser

Capteurs : Capteur d’empreinte vocale osseuse/capteur d’accélération/gyroscope/capteur infrarouge/capteur Hall/capteur tactile/capteur de pression

Batterie : Boîtier : 510 mAh; écouteurs : 55 mAh (par écouteur)

Charge : Type-C ; Prise en charge de la charge sans fil (2W)

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 33 heures d’autonomie totale ; ANC On jusqu’à 22 heures

Résistance à la poussière et à l’eau IP54

Application Huawei Smart Life

Harmony OS 4

Dimensions du boîtier (mm) : 46,9 (H) × 65,9 mm (L) × 24,5 mm (P)

Dimensions des écouteurs (mm) : 29,1 (H) × 21,8 mm (L) × 23,7 mm (P)

Poids : Boîtier 45,5 g ; écouteurs 5,8 g (chaque écouteur)

Prix et disponibilité

Le Huawei FreeBuds Pro 3 est proposé au prix de 1499 yuans (200 euros). Il est disponible en quatre couleurs : Vert, Argent, Blanc céramique et Bleu.

Le produit sera disponible à la vente à partir d’aujourd’hui sur le site d’achat de l’entreprise, Vmall, et chez d’autres détaillants en Chine. Pour le moment aucune information sur un lancement en France.