Microsoft ajoute DALL-E 3 à Bing Chat

Microsoft a eu une semaine bien remplie lors de son événement « spécial » pour la gamme Surface et ses services dotés d’une intelligence artificielle, avec une tonne d’annonces concernant la date de sortie de la mise à jour Windows 11 2023, des mises à jour importantes pour Microsoft 365 et Bing & Edge, l’introduction de deux nouveaux Surface, et bien plus encore.

Mais ce qui est peut-être le plus remarquable (du moins pour moi), c’est l’amélioration et le rafraîchissement de Bing Image Creator.

Microsoft a annoncé qu’il ajouterait bientôt un accès au générateur d’images DALL-E 3 d’OpenAI pour permettre aux utilisateurs de créer des images directement dans un chat.

DALL-E 3, qui sera disponible pour les utilisateurs professionnels de ChatGPT en octobre, permettra aux utilisateurs de taper quelques phrases pour créer une photo. Microsoft n’a pas précisé la date de sortie de DALL-E 3 sur Bing.

La société a également ajouté de nouvelles fonctions d’achat à Bing. Bing peut poser aux utilisateurs des questions spécifiques sur l’utilisation d’un produit ou d’autres questions plus personnalisées afin qu’ils puissent trouver le produit qui répond à leurs besoins. Bing permet également de trouver et d’utiliser des codes de réduction. Ces réponses plus personnalisées fonctionnent, car Bing se souvient également des conversations précédentes.

Un bond en avant dans la génération d’images

Bing a été l’un des premiers produits Microsoft à tirer parti du partenariat avec OpenAI, et l’entreprise espère renforcer encore davantage la plateforme. En février, la société a cherché à revitaliser Bing en y apportant des fonctionnalités d’IA générative alimentées par GPT d’OpenAI. Depuis lors, Bing a fonctionné comme un chatbot pour répondre à des requêtes, faire remonter des informations, créer des « guides d’achat », etc.

Avec l’arrivée de DALL-E 3 dans Bing Image Creator, nous assisterons probablement à un bond en avant dans la génération d’images.