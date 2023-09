Android 14 pourrait permettre d’utiliser un smartphone comme webcam pour un PC

Cela dit, il y a fort à parier que si vous possédez un appareil Pixel récent, cette fonctionnalité arrivera sur votre smartphone en même temps qu’Android 14. Et contrairement à la mise en œuvre d’Apple, la fonctionnalité devrait vous permettre d’utiliser les smartphones Android avec n’importe quel appareil qui prend en charge les webcams USB, y compris les PC Windows, Linux et Mac, ainsi que les Chromebooks et peut-être même d’autres appareils Android.

Mais, Rahman précise que cette fonctionnalité ne sera pas nécessairement activée automatiquement sur tous les smartphones fonctionnant sous Android 14. En effet, outre le nouveau code Android qui rend cette fonctionnalité possible, les smartphones devront disposer d’un noyau Linux prenant en charge l’USB Video Class (UVC) , cette configuration du noyau devra être activée et une nouvelle application de service de webcam devra être installée sur votre smartphone, entre autres choses.

Lorsque la fonctionnalité est active, elle ajoute une nouvelle option « Webcam » au menu des préférences USB qui s’affiche lorsque vous branchez votre smartphone sur un ordinateur. Sélectionnez cette option et, au lieu de transférer des fichiers vers et depuis votre PC, d’utiliser votre smartphone comme un modem USB ou d’autres fonctions, votre smartphone sera traité comme n’importe quelle autre caméra branchée sur l’ordinateur.

Ainsi, bien que vous puissiez rechercher un modèle doté d’une caméra 1080p ou d’une résolution supérieure (il y en a plus qu’avant), de nombreuses personnes ont trouvé une autre solution : utiliser leur smartphone comme webcam. Après tout, votre smartphone dispose probablement d’une meilleure caméra que votre ordinateur. Apple intègre dans ses systèmes d’exploitation la possibilité d’utiliser un iPhone comme webcam Mac , mais les utilisateurs d’Android ont généralement dû faire appel à des logiciels tiers. Ce ne sera peut-être plus le cas très longtemps.