Accueil » Google Chrome teste le partage de groupes d’onglets sur iPhone et iPad

Google Chrome teste le partage de groupes d’onglets sur iPhone et iPad

Google Chrome teste le partage de groupes d’onglets sur iPhone et iPad

Google expérimente une nouvelle fonctionnalité dans le navigateur Chrome sur iOS et iPadOS, qui permet de partager des groupes d’onglets. Elle est actuellement en cours de développement pour Chrome sur iPhone et iPad, et pourrait être étendue à d’autres plateformes.

Une nouvelle modification de la base de code officielle de Chromium, le composant open source de Google Chrome et d’autres navigateurs, ajoute une « fonctionnalité de groupes d’onglets partagés ». Vraisemblablement, cette fonctionnalité pourrait également apparaître dans le menu chrome : //flags de la dernière version de Chrome Canary. Cependant, la modification n’est actuellement pas disponible pour être testée dans une version de Chrome sur l’App Store pour iPhone ou iPad.

Elle devrait apparaître dans Chrome Beta d’ici une semaine ou deux, mais il se peut que la fonctionnalité ne fonctionne toujours pas.

Les commentaires des développeurs suggèrent que les « Groupes d’onglets partagés » vous permettront de regrouper vos onglets et de les partager avec d’autres personnes via le menu de partage Web d’iOS. « Lorsqu’ils sont activés, les groupes d’onglets peuvent être partagés entre les utilisateurs », peut-on lire dans un commentaire.

Cette fonctionnalité pourrait vous éviter de collecter un tas de liens et de les copier-coller d’une application à l’autre lorsque vous partagez vos onglets. Si l’indicateur est activé, vous pouvez partager vos onglets groupés d’une simple pression.

Une fonctionnalité très utile pour Chrome

Le changement de code et le fil de discussion n’offrent pour l’instant que des informations limitées sur la mise à jour. Elle pourrait apporter beaucoup plus en matière de partage d’onglets. Par exemple, Microsoft Edge dispose d’une fonction astucieuse qui vous permet de partager et de collaborer sur vos onglets avec d’autres personnes en temps réel. Dans cet espace de travail partagé en direct, chaque fois que votre partenaire ouvre un nouvel onglet, celui-ci s’affiche également dans votre navigateur. Vous pouvez savoir qui utilise quel onglet grâce à un petit badge de profil sur l’onglet.

Pour l’instant, on ne sait pas non plus quand (ou si) cette fonctionnalité expérimentale sera intégrée à d’autres versions de Chrome. La prochaine mise à jour de Chrome sur iOS inclura très probablement le nouveau flag.