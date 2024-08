iPhone : Remplacement de batterie révolutionné par Apple avec une nouvelle technologie

Dans un proche avenir, le remplacement de la batterie d’un iPhone ne sera plus une opération risquée, complexe et salissante, avec de la colle partout. Selon The Information, Apple étudie une nouvelle technologie qui permettra de retirer plus facilement la batterie à l’intérieur de l’iPhone, ce qui facilitera les remplacements et les réparations.

Voici les détails de cette technologie, tels qu’ils ressortent de la bouche même du fabricant : « La nouvelle technologie, connue sous le nom de décollement adhésif induit par l’électricité, consiste à encastrer la batterie dans du métal, plutôt que dans une feuille d’aluminium comme c’est le cas actuellement. Cela permettrait aux gens de déloger la batterie du châssis en lui administrant une petite décharge électrique, ont déclaré les personnes concernées ».

Si Apple procède à ce changement, c’est parce qu’elle a changé d’avis concernant le problème de colle qui irrite les professionnels de la réparation et les bricoleurs depuis des années. Même les gens d’iFixit ont dû écrire un article entier intitulé « Pourquoi les appareils électroniques dépendent de la colle et pourquoi ils ne devraient pas » pour éclaircir la situation.

« Sur un modèle d’iPhone 2020, ce processus peut prendre jusqu’à deux heures de démontage, une heure pour nettoyer les dommages causés par la corrosion due aux liquides, puis une autre heure d’application pour remplacer l’adhésif. Ce n’est pas une solution facile », note l’article.

Pourquoi Apple fait-elle cela ?

Pourquoi cela se produit-il maintenant ? C’est dû à l’Union européenne et à sa croisade en faveur du développement durable et d’un avenir plus propre. L’année dernière, la Commission européenne a notifié le règlement sur les piles qui, entre autres, vise à gérer la situation de manière plus responsable et à ne pas aggraver le problème des déchets électroniques. Les principes fondamentaux sont les suivants :

Des objectifs en matière d’efficacité du recyclage, de récupération des matériaux et de contenu recyclé seront introduits progressivement à partir de 2025. Toutes les piles usagées collectées devront être recyclées et des niveaux élevés de récupération devront être atteints.

À partir de 2027, les consommateurs pourront retirer et remplacer les piles portables de leurs produits électroniques à tout moment du cycle de vie.

Les piles portables intégrées dans les appareils doivent pouvoir être retirées et remplacées facilement par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil, si les piles ont une durée de vie inférieure à celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil.

« Dans un grand succès pour le droit à la réparation, tous les nouveaux appareils portables et moyens de transport légers mis sur le marché devront désormais être conçus avec des batteries remplaçables », a déclaré Cristina Ganapini, coordinatrice du droit à la réparation (Europe), à l’époque. Vous pouvez lire la proposition complète ici (PDF).

Un peu de magie ionique

Alors, comment fonctionne l’énigme d’Apple appelée « décollement adhésif induit par l’électricité » ? Les adhésifs capables de former des liens solides tout en permettant une séparation rapide et pratique grâce à l’électricité sont très demandés. Cette technologie est particulièrement précieuse dans les situations d’urgence ou pour les composants nécessitant un démontage fréquent, selon un article de recherche publié dans la revue Materials Today Communications.

Les secteurs de l’électricité et de l’électronique ont un besoin pressant d’adhésifs amovibles électriquement pour permettre l’installation et la maintenance de pièces électroniques fragiles. L’utilisation d’adhésifs conducteurs réagissant à l’électricité pour fixer les composants aux cartes de circuits imprimés simplifierait considérablement le processus de retrait et de remplacement des éléments défectueux.

Un autre avantage de ces adhésifs est qu’ils peuvent être activés à distance, ce qui supprime la nécessité d’un contact physique direct avec les pièces collées. À l’heure actuelle, les colles utilisées dans l’assemblage des smartphones doivent être soumises à des températures élevées pour être fondues et enlevées. La technique décrite ci-dessus fait le même travail, mais utilise un stimulus électrique au lieu de la chaleur.

Le passage à l’électricité offre une solution prometteuse qui permet d’éviter de nombreux problèmes. Cette méthode repose sur l’ajout de composants ioniques, tels que des sels dissous ou des liquides ioniques, dans le mélange adhésif. Ces additifs ajoutent une conductivité ionique à la colle, qui devient ainsi sensible à la stimulation électrique.